うわ、おいしそう！びっくりドンキー夏限定「トマト弾けるハンバーグ」

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は7月15日から、「トマト弾けるハンバーグ」フェアを期間限定で開催します。
「トマト弾けるハンバーグ」フェア、今年は4種登場
2024年から夏に実施している「トマト弾けるハンバーグ」フェアが今年も開催。
今年は新商品の「ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ」「角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ」「角切りトマトのガーリックスパイシーポテト」の3品が初登場です。
昨年販売した「角切りトマトのオムバーグディッシュ」も引き続き販売し、全4種類がラインナップします。
▲角切りトマトのオムバーグディッシュ S1610円／M1800円／L2110円
角切りトマトが入ったトマトソースに、とろりとした卵を合わせたメニューです。トマトの甘味と酸味を楽しめる仕立てとしています。
▲ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ S1530円／M1720円／L2030円
トマトクリームと2種類のチーズを組み合わせ、ガーリッククリームを合わせた新商品です。
▲角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ S1930円／M2120円／L2430円
「角切りトマトのオムバーグディッシュ」に、エビを丸ごと1尾使用したびっくりサイズのエビフライをのせたメニューです。オリジナルトマトソースとともに味わえます。
▲角切りトマトのガーリックスパイシーポテト 790円
スパイシーポテトにトマトの酸味とガーリッククリームの風味を合わせたサイドメニューです。
ゴロゴロ角切りトマトが今年も主役！
ゴロゴロとした角切りトマトに加え、今年はトマトクリームやびっくりサイズのエビフライなど、新作3品が加わってフェアがさらに充実しました。
ハンバーグはもちろん、サイドメニューまでトマトを楽しめる内容なので、夏らしいメニューを味わいたい人には気になるラインアップではないでしょうか。
期間限定のフェアなので、この機会にびっくりドンキーへ足を運んで、夏だけのトマトメニューを楽しんでみては？
・発売日：2026年7月15日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります