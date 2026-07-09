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7月15日発売

うわ、おいしそう！びっくりドンキー夏限定「トマト弾けるハンバーグ」

2026年07月09日 11時20分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は7月15日から、「トマト弾けるハンバーグ」フェアを期間限定で開催します。

「トマト弾けるハンバーグ」フェア、今年は4種登場

　2024年から夏に実施している「トマト弾けるハンバーグ」フェアが今年も開催。

　今年は新商品の「ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ」「角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ」「角切りトマトのガーリックスパイシーポテト」の3品が初登場です。

　昨年販売した「角切りトマトのオムバーグディッシュ」も引き続き販売し、全4種類がラインナップします。

▲角切りトマトのオムバーグディッシュ　S1610円／M1800円／L2110円

　角切りトマトが入ったトマトソースに、とろりとした卵を合わせたメニューです。トマトの甘味と酸味を楽しめる仕立てとしています。

▲ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ　S1530円／M1720円／L2030円

　トマトクリームと2種類のチーズを組み合わせ、ガーリッククリームを合わせた新商品です。

▲角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ　S1930円／M2120円／L2430円

　「角切りトマトのオムバーグディッシュ」に、エビを丸ごと1尾使用したびっくりサイズのエビフライをのせたメニューです。オリジナルトマトソースとともに味わえます。

▲角切りトマトのガーリックスパイシーポテト　790円

　スパイシーポテトにトマトの酸味とガーリッククリームの風味を合わせたサイドメニューです。

ゴロゴロ角切りトマトが今年も主役！

　ゴロゴロとした角切りトマトに加え、今年はトマトクリームやびっくりサイズのエビフライなど、新作3品が加わってフェアがさらに充実しました。

　ハンバーグはもちろん、サイドメニューまでトマトを楽しめる内容なので、夏らしいメニューを味わいたい人には気になるラインアップではないでしょうか。

　期間限定のフェアなので、この機会にびっくりドンキーへ足を運んで、夏だけのトマトメニューを楽しんでみては？

・発売日：2026年7月15日

※価格は税込み表記です。

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