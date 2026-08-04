【3日間限定】セブン「アメリカンドッグ」117円！ からあげ棒も30円引き

セブン‐イレブンは8月6日～8日の期間、「アメリカンドッグ」と「からあげ棒」が30円引きになるセールを開催します。

3日間限定のキャンペーンで、ロングセラー商品の「アメリカンドッグ」と「からあげ棒」を特別価格で販売します。

▲アメリカンドッグ 通常150円→117円

外側はサックリ、中の生地はふんわりとした食感に仕上げています。ほんのり甘い生地とソーセージのバランスが特徴といいます。

▲からあげ棒 通常198円→166円

サクサクとした衣が特長のからあげを串に刺した商品です。しょうがと醤油が香る味わいで、スナック感覚で楽しめるとしています。

人気の2大ホットスナックがお買い得！

セブン‐イレブンの定番ホットスナックをお得に楽しめる3日間となっています。小腹が空いたときのおやつや、お出かけのお供にもぴったりのタイミングです。

普段よく買う人はもちろん、気になっていた人も、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月6日

・終了日：2026年8月8日

※価格は税込み表記です。

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