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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第86回

リラックスタイム用にストックしたい！ 「伊藤園 リラックス ジャスミンティー」30本が32％オフ

2026年08月05日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」が
Amazonタイムセールに登場！

　「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」は、ジャスミンの華やかな香りが楽しめる無糖のジャスミン茶です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　過去価格2,940円のところ、32％オフの1,998円で販売中です。1本あたり約67円で購入できます。

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「伊藤園 リラックス ジャスミンティー スマートボトル」の特徴
Amazon商品ページより

　「伊藤園 リラックス ジャスミンティー スマートボトル」は、持ち運びやすいスリムなスマートボトルを採用したジャスミン茶です。ストックしやすい30本入りのセットとなっています。

　ジャスミンの華やかな香りと爽やかな味わいが特徴で、従来品よりさらに香りを感じられるようになったとしています。

　また、一般的なジャスミン茶と比べて花の使用量を1.5倍とし、時間をかけて香りを引き出しているとのことです。

まとめ：お茶のストックにもぴったりのタイムセール！

　暑い日が続くこの時期は、水分補給や気分をリフレッシュしたいときに向けて、香りの良いお茶をまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

　現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」をチェックしてみてください。

アマゾンで伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトルを入手

※価格は税込み表記です。

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