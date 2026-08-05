アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第86回
リラックスタイム用にストックしたい！ 「伊藤園 リラックス ジャスミンティー」30本が32％オフ
2026年08月05日 16時00分更新
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「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」が
Amazonタイムセールに登場！
「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」は、ジャスミンの華やかな香りが楽しめる無糖のジャスミン茶です。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,940円のところ、32％オフの1,998円で販売中です。1本あたり約67円で購入できます。
「伊藤園 リラックス ジャスミンティー スマートボトル」の特徴
Amazon商品ページより
「伊藤園 リラックス ジャスミンティー スマートボトル」は、持ち運びやすいスリムなスマートボトルを採用したジャスミン茶です。ストックしやすい30本入りのセットとなっています。
ジャスミンの華やかな香りと爽やかな味わいが特徴で、従来品よりさらに香りを感じられるようになったとしています。
また、一般的なジャスミン茶と比べて花の使用量を1.5倍とし、時間をかけて香りを引き出しているとのことです。
まとめ：お茶のストックにもぴったりのタイムセール！
暑い日が続くこの時期は、水分補給や気分をリフレッシュしたいときに向けて、香りの良いお茶をまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、「伊藤園 リラックス ジャスミンティー 460ml×30本 スマートボトル」をチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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