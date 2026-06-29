今年も！日清「謎うなぎ丼」、実は毎年うなぎに近づいている

日清食品は、カップメシ「日清謎うなぎ丼」（398円）を7月13日に全国で発売します。

うなぎ不使用「日清謎うなぎ丼」が今年も

動物由来原料を一切使用せずに"うなぎの蒲焼"を再現した、プラントベースの「謎うなぎ」を具材に使用した商品です。2024年・2025年と登場して話題を呼びました。今年は、さらに"うなぎ丼"らしい味わいへとリニューアル。

プラントベースの「謎うなぎ」と、しょうゆをベースに白身魚の旨みをきかせた"炭火焼き"風味のつゆを組み合わせた一品。熱湯5分で湯戻しできるごはん入りのカップメシシリーズから登場します。

謎うなぎには山椒の風味をほんのりときかせ、別添えの「特製甘辛たれ」には、うなぎ特有の風味を加えています。

今年は、謎うなぎにも、うなぎ特有の風味を加えることで、より本物らしい味わいに仕上げたといいます。

毎年進化！これは食べたい

2024年の初登場時は、うなぎを使用していない"うなぎ丼"という新規性で話題を呼びました。2025年には"炭火焼き"の風味を加えてリニューアルし、今年もさらに味をブラッシュアップ。一過性の話題に終わらせず、毎年進化を重ねています。

日清食品の本気を感じるうなぎ。価格は少し高めですが、この時期だけの限定商品だけに、試してみたいですね！

※記事中の価格は税込み