「サッポロ 北海道生ビール」がファミマで買える！1995年の商品をベースに復刻

サッポロビールは7月14日から、「サッポロ 北海道生ビール」を全国のファミリーマート（酒類取扱店）で数量限定発売します。

▲サッポロ 北海道生ビール 350ml缶 237円／500ml缶 311円

「サッポロ 北海道生ビール」は、1995年発売の商品をベースにした復刻版で、昨年も販売された商品です。

北海道産大麦麦芽とホップを使用したビールです。北海道の大自然が育んだうまみのある味わいが特徴とされており、氷点下熟成によるすっきりした後味に仕上げています。アルコール度数は5.5％です。

パッケージは1995年発売時のデザインをベースに、書体を現代風にアレンジしています。

売り切れ前に確保したい！

毎年楽しみにしている人も多い復刻ビールが、今年もファミリーマート限定で登場します。北海道産原料を使用したビールを気軽に楽しめるのはうれしいですね。

数量限定での販売なので、気になっていた人は早めにチェックしてみるのがおすすめです。この機会にファミリーマートへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。