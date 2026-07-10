「アボカドえびバーガー」おいしそ！ロコモコ、パイン、エビなどハワイフェアで勢ぞろい

ゼッテリアは7月15日より、「ハワイアンフェア」を開催し、「ロコモコチーズバーガー」など新商品4品を販売します。
ハワイの定番料理「ロコモコ」をイメージしたバーガーや、焼きパインを使用した商品など、夏らしい味わいを楽しめるラインアップを用意します。販売は8月上旬までを予定しており、なくなり次第終了です。
▲ロコモコチーズバーガー 580円
ハワイの定番料理“ロコモコ”をイメージした商品です。
ビーフ100％のパティに、半熟風たまごとロコモコソースを合わせ、ゴーダ、チェダー、マスカルポーネ、パルメザンの4種類をブレンドしたチーズソース、チェダーチーズ、レタスなどを、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。
▲BBQパインビーフバーガー 620円
ビーフ100％のパティに、鉄板で焼いたパインとオリジナルBBQソースを合わせた商品です。4種類のチーズをブレンドしたチーズソース、自社製ベーコン、チェダーチーズなどをバンズで挟んでいます。
▲ハワイアンアボカドえびバーガー 580円
プリプリサクサク食感のえびパティに、大きめにカットしたアボカド、特製タルタルソース、4種類のチーズをブレンドしたチーズソースを合わせ、ふっくらなめらかな食感のバンズで仕上げています。
▲BBQパインチキンバーガー 580円
サクサクの竜田チキンに、鉄板で焼いたパインとオリジナルBBQソースを合わせた商品です。特製旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどをバンズで挟んでいます。
ロコモコもBBQパインも
夏バーガーが勢ぞろい！
ロコモコや焼きパインなど、ハワイ気分を感じられる組み合わせがそろい、夏らしいバーガーを食べ比べたくなるフェアがスタートします。
気分を変えたいランチや休日のお出かけにもぴったりなので、この機会にゼッテリアへ足を運んで、夏限定の味わいを楽しんでみては？
・開始日：2026年7月15日
※価格は税込み表記です。
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