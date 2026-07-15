待ってた！300万食売れたモスの「タコスバーガー」今年も！本日スタート

モスバーガーは本日7月15日から、「モスタコスバーガー」各種を販売します。



昨年シリーズ商品累計で300万食を売り上げた「モスタコスバーガー」がリニューアルして復活。使用するスライスチーズをチェダーチーズベースに変更。コクと味わいをより一層感じられる仕立てにすることで、タコスソースの酸味や具材との全体的な味のバランスを向上させたとしています。



また、新作「アボカド タコスバーガー」が加わるほか、昨年登場の「スパイシーモスタコスバーガー」も販売されます。

▲モスタコスバーガー 570円

パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプ、トマト、レタスを重ね、タコスソースを合わせた商品です。

タコスソースはトマトを使用したさっぱりとした味わいをベースに、チリパウダーやクミンで香りを付け、隠し味の味噌で甘みとコクを加えています。

辛みの強いスパイスは使用していないため、辛さが苦手な人でも楽しめるんだとか。

▲（新作）アボカド タコスバーガー 630円

パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプ、スライスオニオン、トマト、アボカドを重ね、タコスソースを合わせた新商品です。

アボカドを加えることでまろやかな味わいとしたほか、別添えのくし切りレモンを絞って味の変化も楽しめます。

▲スパイシーモスタコスバーガー 620円

「モスタコスバーガー」にハラペーニョを加えた商品です。トマトやチーズと相性の良いハラペーニョの刺激的な辛さが特徴です。



■ダブルにもできる！



モスタコスバーガーを楽しみにしていた人にとってお待ちかね！ 夏にぴったりの爽やかな味わいを楽しめそうです。なお、いずれも、パティを1枚追加した「ダブル」も注文できるので、おなかいっぱい食べたい時は「ダブル」を検討しちゃいましょう！









※価格は税込み表記です。