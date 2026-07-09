【プライムデー2026攻略法】本セール開始！ どうすれば得する？ 何を狙えばいい？ まずはこれを読んでおいて！

ついに本番開始のAmazon.co.jpの「Amazonプライムデー」。Amazonプライム会員限定のセールですが、オトクな製品が盛りだくさん。ボヤボヤしていると乗り遅れてしまいます！

本記事ではこのプライムデーを楽しむための情報を全部紹介します！

Amazonプライムデーかんたん解説

毎年夏に開催されているセールで、ブラックフライデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです。なんと300万点以上の商品がオトクな価格になるとか。

■いつ始まるの？

開催期間は7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで。この週末が勝負です！

■プライム会員になっておくことが必要です！

11月のブラックフライデーと異なり、プライムデーはAmazonプライム会員であることが必要です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。

●Amazonプライム会員の特典例

・お急ぎ便の無料利用

・動画配信「Amazonプライムビデオ」

・音楽配信「Amazonミュージック」

・無料電子書籍「プライムリーディング」

■攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン

プライムデーの期間中に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリアできます！

今回はさらに5万円以上の買い物でポイントは3％アップに！（1万円以上で1％アップ） 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、とりあえず今すぐポチです！

Amazonプライムデー攻略法

ここではプライムデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。

【プライムデー攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」に追加

セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方が圧倒的に楽。そして衝動買いを防ぐことが可能です。

できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入がオススメです。

【プライムデー攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込んではいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが重要なのです！

【プライムデー攻略法その3】早く使いたいなら、早めの時期の注文！

プライムデーでの本当にオトクな製品は、早い時期に品切れになります。基本は早めの決断が吉です。ただし品切れにならなくても、商品の到着時期に注意が必要です。

人手不足が深刻な昨今、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなってくる傾向が強まっています。7月の3連休に使いたいなど、急ぎのものは早めの決断を。逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、後回しもありかも。

【プライムデー攻略法その4】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

・iOS版（App Store）はこちら

・Android版（Google Play）はこちら

【プライムデー攻略法その5】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのは侮れない選択肢

買い物って、意外に気力・体力を使います。実際にセールは案外苦手という人も少なくないです。もちろんここで「何も買わない」という決断もありですが、それも何かもったない気がします。

そんな貴方にオススメの買い方が、Amazonの注文履歴から「再び購入」のタブを開くことです！ ここにセール対象品があったらラッキー！ 特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えます。

【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はアップル製品!?

ここからはプライムデーセール対象品を紹介！ 目玉はやはりアップル製品です！

圧倒的薄型のiPhone！ 最初は人気がないとも言われてましたが、再評価が進んでいる!? 標準価格の15万9800円から安くなっているなら、間違いなく買いです！

本セールからは、旧型iPhoneも登場！ iOSはサポート期間も長いので、これらのモデルでも問題無く使えるはず。

アップルのワイヤレスイヤホン最上位モデル「AirPods Pro 3」。単に音楽を聞くだけでなく、リアルタイム翻訳に心拍数センサー、空間オーディオと、さすがはコンピューターメーカーが作るイヤホン！

話題のスマートグラスが早くもセール対象に！ レイバンブランドで、普通にサングラスとしてもカッコイイです！

おなじみAndroidの鉄板モデル、「Galaxy S26」のSIMフリーモデルがセール対象に。スマホの価格が上昇傾向の中、最高峰CPUを搭載したモデルがこの価格は今後は多分難しい!?

Amazonのセールと言えば、やっぱりKindle。カラーE Inkモデルがお手頃に。

夏場にうれしいサーキュレーター。クーラーと組み合わせて使っても省エネになります。

お手頃価格のノンフライヤー。家族の食事を手軽に作るのにも適しています。

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セール対象商品はまだまだ存在します！ まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！