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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第45回

【プライムデー2026攻略法】本セール開始！ どうすれば得する？ 何を狙えばいい？ まずはこれを読んでおいて！

2026年07月09日 21時15分更新

文● 二子／ASCII

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　ついに本番開始のAmazon.co.jpの「Amazonプライムデー」。Amazonプライム会員限定のセールですが、オトクな製品が盛りだくさん。ボヤボヤしていると乗り遅れてしまいます！

プライムデー

Amazonプライムデーを開催。絶対にオトクになる方法を紹介します（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　本記事ではこのプライムデーを楽しむための情報を全部紹介します！

ポイントアップキャンペーンにエントリー
 
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【目次】

Amazonプライムデーかんたん解説
　・プライムデーって何？
　・いつ始まるの？
　・プライム会員になっておくことが必要です！
　・攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン
プライムデー攻略法
　・まずは「ほしい物リスト」に追加
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・早めの時期の注文が吉
　・スマホ用Amazonアプリをインストール
　・探すのが面倒なら「再び購入」から買う
目玉商品をチェック！ やっぱりアップル製品!?

Amazonプライムデーかんたん解説

Amazonプライムデーって何？

　毎年夏に開催されているセールで、ブラックフライデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです。なんと300万点以上の商品がオトクな価格になるとか。

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■いつ始まるの？

　開催期間は7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで。この週末が勝負です！

■プライム会員になっておくことが必要です！

　11月のブラックフライデーと異なり、プライムデーはAmazonプライム会員であることが必要です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。

●Amazonプライム会員の特典例
・お急ぎ便の無料利用
・動画配信「Amazonプライムビデオ
・音楽配信「Amazonミュージック
・無料電子書籍「プライムリーディング

Amazonプライムに入会

■攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン

　プライムデーの期間中に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリアできます！

プライムデー

まずはポイントアップキャンペーンにエントリー！　エントリーするだけなら無料。合計1万円以上の買い物で対象になるので、とりあえず申し込まない手はありません

　今回はさらに5万円以上の買い物でポイントは3％アップに！（1万円以上で1％アップ） 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、とりあえず今すぐポチです！

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Amazonプライムデー攻略法

　ここではプライムデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。

プライムデー

【プライムデー攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」に追加

　セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方が圧倒的に楽。そして衝動買いを防ぐことが可能です。

プライムデー

まずは「ほしい物リスト」を充実させましょう。セールに関係なく、普段からしておくと、価格変動時にすばやく購入できます

　できればセール前にほしい物リストを充実させておきたかったところですが、それでもやっぱり慌ててポチをするよりは、まずはリストを充実させて、その上での購入がオススメです。

【プライムデー攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

　セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込んではいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

プライムデー

Keepaで価格変動やセール時の価格を確認。ただし、最近はクーポンやポイントで平常時も安くなっている商品もあります

　ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが重要なのです！

【プライムデー攻略法その3】早く使いたいなら、早めの時期の注文！

　プライムデーでの本当にオトクな製品は、早い時期に品切れになります。基本は早めの決断が吉です。ただし品切れにならなくても、商品の到着時期に注意が必要です。

プライムデー

セール後半になると到着時期がかなり遅くなることも。すぐに使いたいなら早めの注文が◎です

　人手不足が深刻な昨今、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなってくる傾向が強まっています。7月の3連休に使いたいなど、急ぎのものは早めの決断を。逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、後回しもありかも。

【プライムデー攻略法その4】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

　iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

プライムデー

スマホ用アプリは出先での商品のチェックや配送状況が通知でわかるなど、なにかと便利です

・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら

【プライムデー攻略法その5】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのは侮れない選択肢

　買い物って、意外に気力・体力を使います。実際にセールは案外苦手という人も少なくないです。もちろんここで「何も買わない」という決断もありですが、それも何かもったない気がします。

プライムデー

どんなクチコミより、自分の評価の方が確実です。「再び購入」にアクセスして、セール対象品があれば素早くチェック。個人的にはいつも購入している入浴剤が安くなっていることに期待！

　そんな貴方にオススメの買い方が、Amazonの注文履歴から「再び購入」のタブを開くことです！　ここにセール対象品があったらラッキー！　特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えます。

【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はアップル製品!?

　ここからはプライムデーセール対象品を紹介！　目玉はやはりアップル製品です！

　圧倒的薄型のiPhone！　最初は人気がないとも言われてましたが、再評価が進んでいる!?　標準価格の15万9800円から安くなっているなら、間違いなく買いです！

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）
プライムデーで「iPhone Air」を入手
 

　本セールからは、旧型iPhoneも登場！　iOSはサポート期間も長いので、これらのモデルでも問題無く使えるはず。

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone 16e」（ブラック）
Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone 15」（256GB、ピンク）
プライムデーで「iPhone 16e」を入手
 
プライムデーで「iPhone 15 512GBモデル」を入手
 

　アップルのワイヤレスイヤホン最上位モデル「AirPods Pro 3」。単に音楽を聞くだけでなく、リアルタイム翻訳に心拍数センサー、空間オーディオと、さすがはコンピューターメーカーが作るイヤホン！

Image from Amazon.co.jp
アップル「AirPods Pro 3」
プライムデーで「AirPods Pro 3」を入手
 

　話題のスマートグラスが早くもセール対象に！　レイバンブランドで、普通にサングラスとしてもカッコイイです！

Image from Amazon.co.jp
「Ray-Ban Meta」
プライムデーで「Ray-Ban Meta」を入手
 

　おなじみAndroidの鉄板モデル、「Galaxy S26」のSIMフリーモデルがセール対象に。スマホの価格が上昇傾向の中、最高峰CPUを搭載したモデルがこの価格は今後は多分難しい!?

Image from Amazon.co.jp
サムスン「Galaxy S26」（256GB、スカイブルー）
プライムデーで「Galaxy S26」を入手
 

　Amazonのセールと言えば、やっぱりKindle。カラーE Inkモデルがお手頃に。

Image from Amazon.co.jp
Amazon「Kindle Colorsoft」
プライムデーで「Kindle Colorsoft」を入手
 

　夏場にうれしいサーキュレーター。クーラーと組み合わせて使っても省エネになります。

Image from Amazon.co.jp
Shark「FlexBreeze HydroGo」
プライムデーで「シャーク 扇風機 FlexBreeze HydroGo」を入手
 

　お手頃価格のノンフライヤー。家族の食事を手軽に作るのにも適しています。

Image from Amazon.co.jp
Amazonベーシック「ノンフライヤー 4.2L 1200W」
プライムデーで「Amazonベーシック ノンフライヤー」を入手
 

　セール対象商品はまだまだ存在します！　まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！

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