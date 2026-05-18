【プライムデー】この物価高時代に約5000円から！ 1万円切りの激安マザーボードを複数発掘！

Amazonプライムデー（攻略法はこちら）で、PCパーツのお買い得品を探している人は多いはず。メモリーやSSDはなかなか難しいにしても、マザーボードなら約5000円でも入手可能。余ったCPUやDDR4メモリーで、もう1台組んでみては？

この物価高時代に5000円強でマザーボードが買える？

Socket AM4対応でZen 3のRyzenやDDR 4メモリーを活用可能

A520チップ搭載のSocket AM4対応マザーで、3000シリーズ以降のRyzenが動作可能なASUS「PRIME A520M-K」。価格はなんと5330円。

続いてはインテル製CPU向け。第12～14世代Coreシリーズが動作し、メモリーはDDR4対応のASUS「PRIME H610M-R D4」。こちらは6200円。

Socket AM5対応で、Ryzen 7000シリーズ以降も動作するマザーが1万円切り！ ASUS「A620M-K-CSM」は9698円。

CPUとの組み合わせ次第ではゲーミングPCとしても現役の性能を出せるLGA1700対応のATXマザー（ASRock「B760 Pro RS」）が1万円切りの9280円。メモリーはDDR5対応で、2.5GbE LANなど機能は充実。