Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第12回
【プライムデー】この物価高時代に約5000円から！ 1万円切りの激安マザーボードを複数発掘！
2026年07月07日 00時50分更新
Amazonプライムデー（攻略法はこちら）で、PCパーツのお買い得品を探している人は多いはず。メモリーやSSDはなかなか難しいにしても、マザーボードなら約5000円でも入手可能。余ったCPUやDDR4メモリーで、もう1台組んでみては？
この物価高時代に5000円強でマザーボードが買える？
Socket AM4対応でZen 3のRyzenやDDR 4メモリーを活用可能
A520チップ搭載のSocket AM4対応マザーで、3000シリーズ以降のRyzenが動作可能なASUS「PRIME A520M-K」。価格はなんと5330円。
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|【Amazon.co.jp限定】ASUS PRIME A520M-K AMD Ryzen 5000シリーズ AM4 対応 A520 チップセット 搭載 mATX マザーボード/国内正規代理店品
続いてはインテル製CPU向け。第12～14世代Coreシリーズが動作し、メモリーはDDR4対応のASUS「PRIME H610M-R D4」。こちらは6200円。
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|ASUS INTEL H610チップセット搭載 PRIME MicroATXマザーボード・DDR4モデル/ PRIME H610M-R D4 国内正規代理店品
Socket AM5対応で、Ryzen 7000シリーズ以降も動作するマザーが1万円切り！ ASUS「A620M-K-CSM」は9698円。
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|ASUS PRIME A620M-K-CSM/AMD/Ryzen 7000 シリーズ / AM5 対応 / A620 チップセット 搭載/mATX マザーボード/国内正規代理店品
CPUとの組み合わせ次第ではゲーミングPCとしても現役の性能を出せるLGA1700対応のATXマザー（ASRock「B760 Pro RS」）が1万円切りの9280円。メモリーはDDR5対応で、2.5GbE LANなど機能は充実。
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|ASRock マザーボード B760 Pro RS Intel 第12世代 ・ 13世代 CPU (LGA1700)対応 B760チップセット DDR5 ATX マザーボード 【国内正規代理店品】
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