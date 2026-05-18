このページの本文へ

Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第12回

【プライムデー】この物価高時代に約5000円から！ 1万円切りの激安マザーボードを複数発掘！

2026年07月07日 00時50分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonプライムデー（攻略法はこちら）で、PCパーツのお買い得品を探している人は多いはず。メモリーやSSDはなかなか難しいにしても、マザーボードなら約5000円でも入手可能。余ったCPUやDDR4メモリーで、もう1台組んでみては？

マザーボード

1万円切りのLGA1700＆DDR5メモリー対応ATXマザー。2.5GbE LAN搭載など機能は充実。CPUとの組み合わせ次第で、まだまだ現役の性能で組めます（画像をタップすると外部サイトに移動します）

Amazonプライムデーのページへ
 

この物価高時代に5000円強でマザーボードが買える？
Socket AM4対応でZen 3のRyzenやDDR 4メモリーを活用可能

　A520チップ搭載のSocket AM4対応マザーで、3000シリーズ以降のRyzenが動作可能なASUS「PRIME A520M-K」。価格はなんと5330円。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ASUS PRIME A520M-K AMD Ryzen 5000シリーズ AM4 対応 A520 チップセット 搭載 mATX マザーボード/国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME A520M-K」を入手
 

　続いてはインテル製CPU向け。第12～14世代Coreシリーズが動作し、メモリーはDDR4対応のASUS「PRIME H610M-R D4」。こちらは6200円。

Image from Amazon.co.jp
ASUS INTEL H610チップセット搭載 PRIME MicroATXマザーボード・DDR4モデル/ PRIME H610M-R D4 国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME H610M-R D4」を入手
 

　Socket AM5対応で、Ryzen 7000シリーズ以降も動作するマザーが1万円切り！　ASUS「A620M-K-CSM」は9698円。

Image from Amazon.co.jp
ASUS PRIME A620M-K-CSM/AMD/Ryzen 7000 シリーズ / AM5 対応 / A620 チップセット 搭載/mATX マザーボード/国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME A620M-K-CSM」を入手
 

　CPUとの組み合わせ次第ではゲーミングPCとしても現役の性能を出せるLGA1700対応のATXマザー（ASRock「B760 Pro RS」）が1万円切りの9280円。メモリーはDDR5対応で、2.5GbE LANなど機能は充実。

Image from Amazon.co.jp
ASRock マザーボード B760 Pro RS Intel 第12世代 ・ 13世代 CPU (LGA1700)対応 B760チップセット DDR5 ATX マザーボード 【国内正規代理店品】
プライムデーで「ASRock B760 Pro RS」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典