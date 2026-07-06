【プライムデー直前】iPhoneもGalaxyも！ スマートフォンのセール品はこれが買い

Amazonの年2回の大セール「プライムデー」がまもなく！ 先行セールが開幕する7月7日（火）0時が実質的なスタートです（プライムデーの攻略法はこちら）。

というわけで、本記事ではセール対象品になると予告されているスマートフォンの中から、これは！ というものを紹介。PCもスマホも今年後半からどんどん値上がりしていくことが予想されますからね。ラストと言っていい大チャンス！ 早めの決断が吉です。

目玉は超薄型の「iPhone Air」！

iPhone 16eやiPhone 15は10日からのセール

まずはiPhoneから。今回の目玉はiPhone Air。iPhone Airについて詳しくは別記事で紹介しているので、そちらを参照いただきたいのですが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、持つたびに感動できる薄さと、最新のApple Intelligenceが動作する「A19 Pro」搭載がメリット。それが今の価格より安くなるなら、「買い！」の一言です。

よりお手頃な「iPhone 16e」「iPhone 15 256GB」のセールは7月10日（金）から。こちらを狙っている人はしばしお待ちを。

Androidの頂点「Galaxy S26」のSIMフリー版もセールに

次期モデルは多分この値段では買えない……？

Androidスマホも、サムスンが最新のGalaxy S26シリーズを含む、SIMフリーモデルのセールを予告。特に最新の「Galaxy S26」は最高峰CPUを搭載しながら、通常価格でも13万円台。ここからの割引なら買いです！ 来年のGalaxy S27はほぼ確実にこの値段では無理でしょうからね……。

最上位モデルの「Galaxy S26 Ultra」や折りたたみのFold7／Flip7、ミドルクラスの「Galaxy A57 5G」もセール対象です。

ミドルクラスの全部入りならシャオミ

「REDMI Note 15 Pro 5G」は2億画素カメラで4万円台！

お手頃なミドルクラスを望むならシャオミでしょう。全部入りモデルの「REDMI Note 15 Pro 5G」は23％オフの4万7100円。CPU性能はそこまで高くないものの、1/1.4型センサーの2億画素カメラ、6300mAhバッテリー、そしてFeliCa。これで4万円台は今後手に入りにくいかも。

「POCO X8 Pro Max」と「POCO X8 Pro」もセール対象。ハイエンドに近いCPUと大容量バッテリーを搭載。カメラはほどほどの性能なのとFeliCaは非対応なものの、割り切りができるなら買い！

また、Nothingも「Phone (3)」「Phone (3a)」「CMF Phone 2 Pro」をセール予定。いずれもデザインの魅力だけでなく、FeliCa入りで安心して使えます。

そのほかにも注目製品が多数存在するであろうAmazonプライムデー。引き続き全力で情報を提供予定です！