Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第14回
【利用額の最大50％還元】プライムデーはドコモ「d払い」！ 抽選で3000名がポイントゲット
2026年07月07日 10時10分更新
NTTドコモは、現在先行セール開催中の「Amazonプライムデー」の期間中（7月13日23時59分まで）において、「3,000名さまに当たる！Amazonでd払いをつかうとdポイント+50%還元キャンペーン」を実施している。
このキャンペーンでは、Amazon.co.jpで合計5000円以上の買い物を「d払い」で支払ったユーザーを対象に、抽選で3000名に利用額の50％のポイントを還元するというもの（最大の付与は5000ポイント）。なお、キャンペーンの参加にはエントリーが必要だが、エントリー前の買い物についても、プライムデー期間中の買い物であれば適用される。詳しくはキャンペーンサイトのページで。
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