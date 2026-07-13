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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第89回

1万円以下の製品もいろいろあります！

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【マザーボード編】

2026年07月13日 13時50分更新

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比較的安価なモデルを中心に
マザーボードのセール品をピックアップ

　PCパーツもオトクな価格のAmazonプライムデー。メモリーやSSDは値上がり傾向が強いものの、マザーボードは比較的手に入れやすいです。

　特にすでにメモリーをいろいろ持っている人はもう1台組んでみるのもありでは？　お手頃マザー総ざらいしました！

マザーボード

1万円以下でも買いやすいのがマザーボード。シンプルなPCを組むなら選択肢に入ります

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5000円切りの製品も！　Socket AM5も比較的お手頃品あり

　まずはクーポン込みで5000円切りという驚きの価格のSocket AM4対応のASUS「PRIME A520M-K」。記事執筆時点なら、4930円です！

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ASUS PRIME A520M-K AMD Ryzen 5000シリーズ AM4 対応 A520 チップセット 搭載 mATX マザーボード/国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME A520M-K」を入手
 

　第12～14世代Coreシリーズと組み合わせて利用できるLGA1700マザー。MSI製の「PRO H610M-E DDR4」では、手持ちのDDR4メモリーがそのまま使えます。価格は6780円。

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MSI マザーボード 初心者向け【Amazon限定モデル】 PRO H610M-E DDR4 第14/13/12世代Intel(LGA1700)対応1xPCI-e 4.0 x16 Micro-ATX [Intel H610 搭載] MB6174
プライムデーで「MSI PRO H610M-E DDR4」を入手
 

　格安なSocket AM4マザーの中でも、B550チップセットで少し性能が上。DDR4スロットは4本、PCIeスロットも3本で、余ったメモリーを使ったり、10GbEカードを追加するのにも便利。ASRock「B550M Phantom Gaming 4」は8780円。

Image from Amazon.co.jp
ASRock AMD Ryzen5000シリーズ(Socket AM4)対応 B550チップセット搭載 MicroATX マザーボード【国内正規代理店品】B550M Phantom Gaming 4
プライムデーで「ASRock B550M Phantom Gaming 4」を入手
 

　Socket AM5対応でRyzen 7000シリーズ以降が動作するマザーが1万円切り！　ASUS「PRIME A620M-K-CSM」は9212円。

Image from Amazon.co.jp
ASUS PRIME A620M-K-CSM/AMD/Ryzen 7000 シリーズ / AM5 対応 / A620 チップセット 搭載/mATX マザーボード/国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME A620M-K-CSM」を入手
 

　CPUのコスパは高いが、マザーがやや高価なLGA1851ながら、本製品はクーポン付きで1万5000円切り！　シンプルなMicroATXマザー、ASUS「PRIME B860M-K-CSM」。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ASUS Intel CPU Core Ultra Processors (Series 2) LGA1851 対応 B860 Chipset mATX マザーボード/PRIME B860M-K-CSM 国内正規代理店品
プライムデーで「ASUS PRIME B860M-K-CSM」を入手
 

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