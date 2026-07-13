【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【マザーボード編】

比較的安価なモデルを中心に

マザーボードのセール品をピックアップ

PCパーツもオトクな価格のAmazonプライムデー。メモリーやSSDは値上がり傾向が強いものの、マザーボードは比較的手に入れやすいです。

特にすでにメモリーをいろいろ持っている人はもう1台組んでみるのもありでは？ お手頃マザー総ざらいしました！

5000円切りの製品も！ Socket AM5も比較的お手頃品あり

まずはクーポン込みで5000円切りという驚きの価格のSocket AM4対応のASUS「PRIME A520M-K」。記事執筆時点なら、4930円です！

第12～14世代Coreシリーズと組み合わせて利用できるLGA1700マザー。MSI製の「PRO H610M-E DDR4」では、手持ちのDDR4メモリーがそのまま使えます。価格は6780円。

格安なSocket AM4マザーの中でも、B550チップセットで少し性能が上。DDR4スロットは4本、PCIeスロットも3本で、余ったメモリーを使ったり、10GbEカードを追加するのにも便利。ASRock「B550M Phantom Gaming 4」は8780円。

Socket AM5対応でRyzen 7000シリーズ以降が動作するマザーが1万円切り！ ASUS「PRIME A620M-K-CSM」は9212円。

CPUのコスパは高いが、マザーがやや高価なLGA1851ながら、本製品はクーポン付きで1万5000円切り！ シンプルなMicroATXマザー、ASUS「PRIME B860M-K-CSM」。