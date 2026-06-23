Amazonプライムデー、セール対象商品が明らかに　新型Fire TV Stickは46％オフ

Amazon.co.jpが2026年の「プライムデー」でセール対象となるAmazonデバイスを公表した。最大割引率は54%。先行セールは7月7日スタートの予定だ。
主な対象デバイスとセール価格は以下のとおり。
●対象デバイスのセール価格（一例）
※ 割引率は6月23日現在の販売価格との比較（小数点以下は四捨五入）
■Fire TVシリーズ
・Fire TV Stick HD：3780円（46%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
・Fire TV Stick 4K Select：4780円（40%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
■Echoシリーズ
・Echo Show 5：5980円（54%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
・Echo Dot Max：8980円（40%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト
■Kindleシリーズ
・Kindle Colorsoft：2万9980円（25%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
■Fireタブレットシリーズ
・Fire HD 10 キッズモデル（ピンク）：1万5800円（34%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
■その他
・Ring Indoor Cam：2980円（40%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験
・eero 6+（ルーター）：1万2800円（19%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット
気になるデバイスがあるなら、このセールをお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスリコール中の「ティファール電気ケトル」で火災事故
-
-