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Amazonプライムデー、セール対象商品が明らかに　新型Fire TV Stickは46％オフ

2026年06月23日 11時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Amazon.co.jpより

　Amazon.co.jpが2026年の「プライムデー」でセール対象となるAmazonデバイスを公表した。最大割引率は54%。先行セールは7月7日スタートの予定だ。

Amazonプライムデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　主な対象デバイスとセール価格は以下のとおり。

●対象デバイスのセール価格（一例）

※ 割引率は6月23日現在の販売価格との比較（小数点以下は四捨五入）

■Fire TVシリーズ

・Fire TV Stick HD：3780円（46%オフ）

 
Image from Amazon.co.jp
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

・Fire TV Stick 4K Select：4780円（40%オフ）

Image from Amazon.co.jp
Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

■Echoシリーズ

・Echo Show 5：5980円（54%オフ）

 
Image from Amazon.co.jp
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

・Echo Dot Max：8980円（40%オフ）

Image from Amazon.co.jp
Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト

■Kindleシリーズ

・Kindle Colorsoft：2万9980円（25%オフ）

Image from Amazon.co.jp
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

■Fireタブレットシリーズ

・Fire HD 10 キッズモデル（ピンク）：1万5800円（34%オフ）

Image from Amazon.co.jp
Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ピンク 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題

■その他

・Ring Indoor Cam：2980円（40%オフ）

 
Image from Amazon.co.jp
【2023年度グッドデザイン賞受賞】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) 第2世代 ホワイト | 軽量小型の屋内用セキュリティカメラ、ペットカメラやご自宅の見守りカメラ、防犯カメラの用途にも プライバシーカバー付き | Ring Homeプラン30日間無料体験

・eero 6+（ルーター）：1万2800円（19%オフ）

Image from Amazon.co.jp
Amazon eero 6+ - メッシュwifi ルーター | AX3000 | 1.0Gbpsイーサネット | 最大wifi範囲140m² | 同時接続デバイス約75台 | 1ユニット

　気になるデバイスがあるなら、このセールをお見逃しなく！

Amazonプライムデーセールで「Fire TV Stick HD」を入手
 

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