Amazonプライムデーで狙いたい！ 「もっと早く買えばよかった」工具5選

多くの商品がセール価格になるAmazonプライムデーが始まります。価格がネックで手が出せなかった商品も、お得に買えるチャンスです。しかもプライム会員なら、最大3%ぶんポイント還元。セール対象外の商品も、普段よりちょっとだけおトクになるのがうれしいですね。

そんなわけで、過去に紹介した様々な工具の中から、Amazonプライムデーで狙いたいものを5つ紹介しましょう。

オススメ工具① コンパクト高圧洗浄機「ハンディエア」

〇詳細記事「充電式ケルヒャー欲しい！ ペットボトルでも使えるコンパクト高圧洗浄機「ハンディエア」を試す」

梅雨が終われば夏が来ますが、その前にやっておきたいのが、網戸や窓、そしてベランダの掃除です。引っ越してベランダが広くなったのもあり、今、心の底から欲しいと思っているのが高圧洗浄機。

ただし、使う頻度は多くないため、しまうとジャマになりがちな大型モデルは微妙なんですよね。なるべく小型でバッテリー駆動ができるものがいいなと考えると、ケルヒャーの「OC Handy Compact」（ハンディエア）にたどり着きます。

バケツからの給水はもちろんですが、ペットボトルからの給水に対応しているのも良いところ。外でも使いやすくなるので、アウトドアグッズや自転車などの泥落としにも活用できます。

オススメ工具② USBケーブルやポートの詳細を調べられる「USB CABLE CHECKER3」

〇詳細記事「最高かよ！ USBのケーブルやポートの正体を暴ける「USB CABLE CHECKER3」」

購入した機器に付属してきたり、急な充電で必要になって買ったりしているうち、気づけば驚くほどの本数になっているのが、USBケーブル。さすがに捨てるか……となった時に困るのが、USBケーブルの性能がわからないことでしょう。

とくにType-Cだと、違いを見分けるのは困難。速度がUSB4なのかUSB2.0なのかもわからなければ、最大供給電力がいくつなのかもわからないものばかりです。PCと繋いでもUSB機器を認識せず、壊れたかと思ったら充電専用ケーブルだった……なんていうトラブルもあります。

こういったUSBケーブルに関するトラブル解決に便利なのが、「USB CABLE CHECKER3」。通信規格の識別からeMarkerの読み出し、内部抵抗測定、プルアップ抵抗の有無などがわかるため、ケーブルの性能を把握でき、断捨離が進みます。

さらに、USB Type-Cポートのチェックも可能で、USB充電器の性能、ディスプレー出力が可能かどうかまでわかります。USB周りで悩むことが多いのであれば、1台もっておくと便利ですよ。

オススメ工具③ ベタつかない潤滑スプレー「ドライファストルブ」

〇詳細記事「ギーギー音が一瞬で消えた！ベタつかない潤滑スプレー「ドライファストルブ」を試す」

一般的な潤滑スプレーは表面がベタつき、ホコリや汚れが付きやすくなります。そのため、スプレーした直後はよく滑るものの、時間が経つにつれどんどん動きが渋くなることも少なくありません。とくに、鍵穴のように奥まったものは注意。付着したホコリや汚れを洗い流せませんから、最後は動かなくなってしまう危険があります。

こういった場所にも使える潤滑スプレーとしてあるのが、「ドライファストルブ」。潤滑成分としてサラッとした粉状のフッ素樹脂（PTFE）を配合しているため、ベタつくことなく使えます。また、金属だけでなくゴムやプラスチック、木、紙などにも使えるため、利用範囲が広いのも魅力です。

また、触っても手に汚れが付きにくいというのもいいところ。不意に触れてしまいがちな所にも、気軽に使えるのがいいですね。

オススメ工具④ ACアダプター替わりに使える!?「USB PDトリガーケーブル」

〇詳細記事「ACアダプターはもういらない!? USB充電器の電圧を変更できるUSB PDトリガーケーブルを4種類試してみた」

USB充電器からの給電で動く機器は増えていますが、今でもACアダプターを使うというものは多いです。とくに、5V以外の電圧で動作するものは、その傾向が強いでしょう。

そんな機器でもPD対応のUSB充電器で動かせるようになるのが、「USB PDトリガーケーブル」。似た製品が数多くあるため選ぶのが大変ですが、個人的なオススメは、電圧の変更がしやすく、最大28Vにまで対応した製品です。

追加で変換プラグも用意すれば、さらに多くの機器に対応できます。電池駆動の機器をACアダプターで動かしたいけど、専用ACアダプターは高いと感じる人や、ジャンク品をいじるのが趣味といった人なら、1つ持っていて損はないですよ。

オススメ工具⑤ DIYや引っ越しなどで活躍する「養生クッションマット」

〇詳細記事「「そんなの何に使うの？」と言われた“養生クッションマット”、絶賛するようになった理由」

引っ越し作業や、エアコン取付といった工事でよく使われているのが、「養生クッションマット」。用途が限られそうで個人ではいらない……と思いきや、これが意外と便利。

家具の組み立て時に敷けば、床も家具も保護可能。また、とくにフローリングの床上では滑りやすくなるため、荷物を上に載せて引っ張ると移動が楽になります。とくに重たいものを運ぶ時に活躍してくれるでしょう。これ以外にも、振動や揺れで荷物が動いても傷つかないよう、車のトランクに敷くというのもアリです。

加工作業時に敷いておけば、細かなゴミや木屑などを受け止めてくれるため、後の掃除が楽になります。価格も安く、アイディア次第で応用範囲が広がるので、1枚持っておくと便利です。

●気になっていたものを手に入れるチャンス！

今回、多くの人が便利に使えるだろうものを選びましたが、これ以外にも、この連載では気になる工具をたくさん紹介しています。過去記事をチェックして、Amazonプライムデーでお得に手に入れてください！