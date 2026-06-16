Amazonプライムデーは7月10日（金）、先行セールは7日（火）から！ 目玉はあのiPhoneだ！

Amazonは、毎年恒例のAmazonプライム会員限定の一大セール「プライムデー」を7月10日（金）0時～7月13日（月）23時59分までの4日間開催すると発表した。前回を上回る300万点以上の製品をオトクな価格で販売するとしている。なお、先行セールは7月7日（火）0時のスタート予定。
特設ページはすでに開設されており、ポイントアップキャンペーンのエントリーもすでに可能なので、とりあえずエントリーしておこう。
注目製品もいくつかピックアップされているが、今回も話題はアップル製品。超薄型でコアなファンが多い「iPhone Air」や「AirPods Pro 3」は7月7日から、廉価で使える「iPhone 16e」や「iPhone 15」は7月10日からのセール予定。
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|Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
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|Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
「Fire TV Stick 4K」や「Kindle Paperwhite」といったAmazon製デバイスももちろんセール対象になるほか、ハイコーキの工具のような人気製品も割引価格で買えそう。今回もセール製品をしっかり見逃さないようにしてほしい。
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|【Amazon.co.jp限定】HiKOKI(ハイコーキ) 36V インパクトドライバー WH36DD アグレッシブグリーン 初回修理保証(1年間) バッテリー1個・充電器・ケース付 WH36DD(XPLSZ)
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