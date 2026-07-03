やよい軒「牛肉豆腐」は夏の正解かも！ ごはんおかわり無料でかっこめる

定食チェーン「やよい軒」では、「～だし香る～牛肉豆腐定食」各種を7月7日より発売します。

だしを堪能「～だし香る～牛肉豆腐定食」

やよい軒では、夏に向けて「牛肉豆腐定食」を発売。こだわりのだしで仕上げた、ごはんが進む味わいの定食だといいます。

▲「～だし香る～牛肉豆腐定食」（990円）



注目は、だしのおいしさ。 牛肉の旨みに、豆腐のやさしい味わい、香り高いだしが楽しめるという定食です。



だしは、枕崎製造鰹節と北海道産真昆布を使用。さらに仕上げには、枕崎製造の中でもコクと旨みの強い2種の枯節をブレンドした“花削り”をトッピングしています。

運ばれてきた瞬間にふわっと広がる上品なだしの香りが食欲をそそり、ひと口目から素材の旨みとだしの奥深い味わいを堪能できるそうです。

また、途中でたまごを割り入れることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめるようになっています。



シンプルな「～だし香る～牛肉豆腐定食」をはじめ、"国産とろろ”付きの定食もラインナップ。さらに、から揚げ小鉢付のバリエーションも用意しています。

▲「～だし香る～牛肉豆腐と国産とろろ定食」（1070円）

▲「～だし香る～【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐定食」1250円

▲「～だし香る～【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐と国産とろろ定食」（1330円）

意外だけど・・・夏の正解かも

「牛肉豆腐」ときくと秋冬メニューの印象もあり、この時期に発売されるのはちょっと意外でしたが、汁気があるのでさらっと食べ進められて、もしかして夏の正解かも！



やよい軒はご飯のおかわりが無料。とろろや唐揚げなど、その日の気分やお好みに合わせて小鉢が選びつつ、心ゆくまでご飯をいただいちゃいましょう。

（※文中の価格はすべて税込）