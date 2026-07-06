松屋の「創業ビーフカレー」が松のやに！ ロースかつカレーも

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では7月8日15時より、「創業ビーフカレー」を発売します。

牛めし「松屋」こだわりのカレーが登場

「創業ビーフカレー」は、牛めし「松屋」のメニュー。今回、ブランドを超えて、松屋のカレーが松のやに登場します。



▲創業ビーフカレー（780円）

松屋の原点ともいえるこだわりのビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りが絶妙にマッチ。



どこか懐かしくも奥深い味わいで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉がカレーの旨味をいっそう引き立てるといいます。



今回は、そのシンプルな美味しさが特徴の「創業ビーフカレー」に加え、とんかつ業態ならではの贅沢な組み合わせが実現。



松のやの自慢のロースかつがのった「創業ビーフロースかつカレー」、そして圧倒的な肉厚感を誇る「創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー」をラインナップします。

▲創業ビーフロースかつカレー（980円）

▲創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー（1170円）

ロースかつのせたい！

今回、松屋の創業60周年を迎えたことによる記念メニューといいます。



シンプルにカレーを食べたい派から、松のや自慢のかつで贅沢派の方まで、こだわりの一皿を食べ比べできる新商品が登場します。

せっかくならロースかつ、のせたいですよね！

（※文中の価格はすべて税込）