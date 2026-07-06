松屋の「創業ビーフカレー」が松のやに！ ロースかつカレーも

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」では7月8日15時より、「創業ビーフカレー」を発売します。
牛めし「松屋」こだわりのカレーが登場
「創業ビーフカレー」は、牛めし「松屋」のメニュー。今回、ブランドを超えて、松屋のカレーが松のやに登場します。
▲創業ビーフカレー（780円）
松屋の原点ともいえるこだわりのビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りが絶妙にマッチ。
どこか懐かしくも奥深い味わいで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉がカレーの旨味をいっそう引き立てるといいます。
今回は、そのシンプルな美味しさが特徴の「創業ビーフカレー」に加え、とんかつ業態ならではの贅沢な組み合わせが実現。
松のやの自慢のロースかつがのった「創業ビーフロースかつカレー」、そして圧倒的な肉厚感を誇る「創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー」をラインナップします。
▲創業ビーフロースかつカレー（980円）
▲創業ビーフ超厚切りリブロースかつカレー（1170円）
ロースかつのせたい！
今回、松屋の創業60周年を迎えたことによる記念メニューといいます。
シンプルにカレーを食べたい派から、松のや自慢のかつで贅沢派の方まで、こだわりの一皿を食べ比べできる新商品が登場します。
せっかくならロースかつ、のせたいですよね！
（※文中の価格はすべて税込）
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