仕事中のおやつに常備したい！ 「バランスオンminiケーキ」チョコブラウニー20個がセール中

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「バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個」が

Amazonタイムセールに登場！

江崎グリコの「バランスオンminiケーキ チョコブラウニー」は、不足しがちな栄養素を手軽に補給できるという栄養調整食品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、20個入りが1,115円で販売されています。1個あたり約56円となる計算です。

「バランスオンminiケーキ チョコブラウニー」の特徴

Amazon商品ページより

「バランスオンminiケーキ」は、普段の食事にプラスして、不足しがちな栄養素を手軽に補給できるという商品です。本商品はチョコブラウニー味のミニケーキタイプで、個包装になっています。

1袋で10種のビタミン、カルシウム、マグネシウム、鉄が栄養素等表示基準値の3分の1が含まれるとされています。1個あたり約100kcalです。

商品はしっとりとした食感で、こぼれにくく食べやすいことも特徴として紹介されています。コンパクトなサイズで、オフィスの机の中などにも保管できるほか、持ち運びにも便利とされています。

朝ご飯代わりや小腹が空いたときのおやつ、オフィスワークの合間などの利用が紹介されているほか、山登りやハイキングなどのレジャーに持っていく用途も挙げられています。

まとめ：手軽な栄養補給用に20個をストック！

「バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個」は、現在開催中のAmazonタイムセールで1,115円、1個あたり約56円で販売されています。

10種のビタミンに加えてカルシウム、マグネシウム、鉄を補給できるミニケーキタイプで、個包装かつコンパクトなサイズも特徴です。

セールの機会に、朝食やおやつなどに使える栄養調整食品をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。