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カツ丼980円→882円！ さぼてん、カツカレーなども10％オフ　8月末まで

2026年08月18日 14時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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おトクは8月いっぱいでまで！

　とんかつ新宿さぼてんは8月17日～31日の期間、全国のデリカ店舗で「夏のロースフェスタ」を開催しています。

ロースカツが10％オフ！
カツ丼もカツカレーも

　期間中、全国のデリカ店舗で「熟成ロースかつ」「熟成上ロースかつ」のみを使用した対象メニューを10％オフで販売します。レストラン店舗は対象外です。

　「熟成ロースかつ」は、上品な味わいながら、肉本来のジューシーな旨みもしっかり感じられるという、さぼてんの人気商品。

＜対象メニュー＞ ※一例
・熟成ロースかつ　585円→527円
・熟成ロースかつ弁当　960円→864円
・ロースかつ丼　980円→882円
・ロースかつカレー弁当　1100円→990円

（対象例）

（対象例）

　なお、唐揚げや海老フライなど、ほかのかつが入ったメニューはキャンペーン対象外です。

8月末まで！ 10％引きは大きい

　単品の「熟成ロースかつ」だけではなく、お弁当やかつ丼、カレー弁当なども対象になる今回のフェア。夕食のおかずを買うときはもちろん、ランチにお弁当や丼を選ぶときにも利用できます。

　対象商品の中には100円前後おトクになるものも。8月31日までなので、普段さぼてんを利用している人は、この期間を狙ってみては。

1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。レストランもありますが、今回デリカ店舗中心のキャンペーンです。

　（※文中の価格はすべて税込）

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