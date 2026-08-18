カツ丼980円→882円！ さぼてん、カツカレーなども10％オフ　8月末まで

とんかつ新宿さぼてんは8月17日～31日の期間、全国のデリカ店舗で「夏のロースフェスタ」を開催しています。

ロースカツが10％オフ！

カツ丼もカツカレーも

期間中、全国のデリカ店舗で「熟成ロースかつ」「熟成上ロースかつ」のみを使用した対象メニューを10％オフで販売します。レストラン店舗は対象外です。

「熟成ロースかつ」は、上品な味わいながら、肉本来のジューシーな旨みもしっかり感じられるという、さぼてんの人気商品。



＜対象メニュー＞ ※一例

・熟成ロースかつ 585円→527円

・熟成ロースかつ弁当 960円→864円

・ロースかつ丼 980円→882円

・ロースかつカレー弁当 1100円→990円

なお、唐揚げや海老フライなど、ほかのかつが入ったメニューはキャンペーン対象外です。

8月末まで！ 10％引きは大きい

単品の「熟成ロースかつ」だけではなく、お弁当やかつ丼、カレー弁当なども対象になる今回のフェア。夕食のおかずを買うときはもちろん、ランチにお弁当や丼を選ぶときにも利用できます。



対象商品の中には100円前後おトクになるものも。8月31日までなので、普段さぼてんを利用している人は、この期間を狙ってみては。

（※文中の価格はすべて税込）

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