カツ丼980円→882円！ さぼてん、カツカレーなども10％オフ　8月末まで

とんかつ新宿さぼてんは8月17日～31日の期間、全国のデリカ店舗で「夏のロースフェスタ」を開催しています。
ロースカツが10％オフ！
カツ丼もカツカレーも
期間中、全国のデリカ店舗で「熟成ロースかつ」「熟成上ロースかつ」のみを使用した対象メニューを10％オフで販売します。レストラン店舗は対象外です。
「熟成ロースかつ」は、上品な味わいながら、肉本来のジューシーな旨みもしっかり感じられるという、さぼてんの人気商品。
＜対象メニュー＞ ※一例
・熟成ロースかつ 585円→527円
・熟成ロースかつ弁当 960円→864円
・ロースかつ丼 980円→882円
・ロースかつカレー弁当 1100円→990円
なお、唐揚げや海老フライなど、ほかのかつが入ったメニューはキャンペーン対象外です。
8月末まで！ 10％引きは大きい
単品の「熟成ロースかつ」だけではなく、お弁当やかつ丼、カレー弁当なども対象になる今回のフェア。夕食のおかずを買うときはもちろん、ランチにお弁当や丼を選ぶときにも利用できます。
対象商品の中には100円前後おトクになるものも。8月31日までなので、普段さぼてんを利用している人は、この期間を狙ってみては。
（※文中の価格はすべて税込）
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります