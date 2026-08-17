アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第243回
北海道生まれのこだわり発泡酒を箱買い！「北海道生搾り」24本がセール中
2026年08月17日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「サッポロ 北海道生搾り 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
サッポロビールの「北海道生搾り 北海道生搾り 350ml×24本」は、北海道産大麦麦芽や富良野産ホップを一部使用した発泡酒です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,824円から6％オフの3,590円で販売されています。350ml缶が24本入りで、1本あたり約150円となる計算です。
「サッポロ 北海道生搾り」の特徴
Amazon商品ページより
「北海道生搾り」は、北海道産大麦麦芽を使用した発泡酒です。アルコール度数は5.5％です。
北海道の大地で育まれた大麦をじっくりと精麦し、うまみを引き出した麦芽を使用しています。また、北海道富良野産ホップも一部使用しています。
素材のうまみを引き出す製法として、低温熟成と低温ろ過を採用しています。生ならではのみずみずしさや爽快な味わいを楽しめるとしています。
まとめ：北海道生搾りをお得に24本ストック！
「サッポロ 北海道生搾り 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格3,824円から6％オフの3,590円になっています。
北海道産大麦麦芽や富良野産ホップを一部使用した発泡酒を、箱単位でストックできる機会です。セールの機会に、「北海道生搾り」をまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第242回
グルメウメッシュを2種類飲み比べ！ 「チョーヤ梅酒 ウメッシュ」20本セットが15％オフ
-
第241回
グルメ家飲みレモンサワーを“濃いめ”で楽しむ！ 「こだわり酒場のレモンサワーの素」12本が13％オフ
-
第240回
グルメキンキンに冷やして楽しみたい！ 数量限定「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得
-
第237回
グルメ自宅の“とりあえずビール”をヱビスに昇格しましょう 24本ケースがAmazonでお買い得
-
第236回
グルメ夏の冷蔵庫、黒ラベルがあれば勝ち！ 350ml缶24本を17％オフでドーンと確保
-
第235回
グルメ4Lのウイスキーをどーんと確保！ 「ブラックニッカ クリア」がAmazonタイムセールで12％オフ
-
第234回
グルメ暑い日はビールも強炭酸で！「スーパードライ 爽快辛口」24本がお買い得
-
第232回
グルメ糖質75％オフの「金麦」まとめ買いチャンス！ 24本セットがAmazonタイムセール中！
-
第231回
グルメ冷蔵庫にレモンサワー24本を召喚！「こだわり酒場」500ml缶が15％オフ
-
第230回
グルメレモンサワー好きが箱で確保するチャンス！「こだわり酒場のレモンサワー缶」24本がAmazonで21％オフ
- この連載の一覧へ