北海道生まれのこだわり発泡酒を箱買い！「北海道生搾り」24本がセール中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ 北海道生搾り 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サッポロビールの「北海道生搾り 北海道生搾り 350ml×24本」は、北海道産大麦麦芽や富良野産ホップを一部使用した発泡酒です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格3,824円から6％オフの3,590円で販売されています。350ml缶が24本入りで、1本あたり約150円となる計算です。

「サッポロ 北海道生搾り」の特徴

Amazon商品ページより

「北海道生搾り」は、北海道産大麦麦芽を使用した発泡酒です。アルコール度数は5.5％です。

北海道の大地で育まれた大麦をじっくりと精麦し、うまみを引き出した麦芽を使用しています。また、北海道富良野産ホップも一部使用しています。

素材のうまみを引き出す製法として、低温熟成と低温ろ過を採用しています。生ならではのみずみずしさや爽快な味わいを楽しめるとしています。

まとめ：北海道生搾りをお得に24本ストック！

「サッポロ 北海道生搾り 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格3,824円から6％オフの3,590円になっています。

北海道産大麦麦芽や富良野産ホップを一部使用した発泡酒を、箱単位でストックできる機会です。セールの機会に、「北海道生搾り」をまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。