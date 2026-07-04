肉最大450gの衝撃！大阪王将の"暴走メシ"全国へ

中華チェーン「大阪王将」は、7月7日から期間限定メニュー「ガリバタ暴走鶏炒飯」を発売します。

限定発売で人気だった「ガリバタ暴走鶏炒飯」が全国へ

「ガリバタ暴走鶏炒飯」は、過去に地域限定で販売され、人気が高かったというメニュー。今回、全国の店舗で登場します。

▲ガリバタ暴走鶏炒飯 定番盛150g 1200円

特製の「バター甘辛だれ」とおろしニンニクを絡めて焼き上げた鶏肉に、「ガーリックマヨネーズ」を豪快にトッピングし、ブラックペッパーで味を引き締めて仕上げ。炒飯は焦がし醤油の香ばしさを生かした本格派といい、ガーリックとバターのパンチが効いた中毒性抜群のメニューとのことです。

肉の量は150gの定番盛のほか、300g、450gの3種類から選べます。増量されるのは肉のみで、炒飯の量は定番盛と同じです。また、炒飯の付かない「ガリバタ暴走鶏」も販売されます。

▲ガリバタ暴走鶏炒飯 肉2倍盛300g 1740円

▲ガリバタ暴走鶏炒飯 肉3倍盛450g 2180円

▲ガリバタ暴走鶏 肉だけ盛 790円

圧倒的ボリューム感の一皿が登場！

地域限定で人気だったメニューが全国発売とのことで期待が高まります。肉の量を3段階から選べるのはうれしいポイントですね。しっかり食べたい日やスタミナをつけたい日にぴったりではないでしょうか。

販売期間は8月20日までとなっています。この機会に大阪王将へ足を運び、好みのボリュームで味わってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。