コメダ夏限定ケーキ3種！「氷点下ショコラ」今年も、「ご褒美レアチーズ」も気になる

コメダ珈琲店では夏の新作ケーキ3種を7月7日より季節限定で販売します。

コメダに季節限定のケーキが登場

コメダ珈琲店に、夏の新作ケーキが登場します。

▲「ご褒美レアチーズ」（530円〜590円）

北海道産のクリームチーズとクリームを合わせた、ふわりと軽やかで、やさしくほどける余韻が魅力のケーキです。

天面のマンゴーソースには、「マンゴーの王様」とも呼ばれる香り高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用。トロピカルな甘みがチーズの酸味と調和し、全体をバランスよくまとめます。

▲「氷点下ショコラ」（530円〜590円）

2025年にも人気を集めた「氷点下ショコラ」が、新しくなって再登場します。凍ったまま楽しむ、ひんやり冷たいショコラケーキです。

新たにガナッシュの層を加えることでコクと深みを引き出し、チョコの味わいをよりしっかりと感じられる味わいに仕上げているそう。

天面にコーティングされたココアソースの苦みが、甘さの中にほどよいアクセントを加えるんだとか。

▲「紅茶日和」（530円〜590円）

コロンとした形がかわいいモンブラン。どこを食べてもアールグレイの香りが広がる、紅茶が主役のケーキです。

スポンジには茶葉を練り込み、中と外のクリームにもアールグレイの華やかな風味を加えています。

トッピングと、クリーム内に忍ばせたレモンダイスが食感のアクセントと爽やかさをプラスする、夏にぴったりのケーキだといいます。

3種類とも販売は10月中旬ごろまでを予定しています。

早めのチェックを！

どれも見た目もかわいく、テンションも上がりますね！



筆者はひんやり冷たい食感だという「氷点下ショコラ」が気になります……！



コメダのスイーツは人気のあまり早期に終了してしまうこともあるので、チェックは早めが良さそうです。

※文中の価格はすべて税込

※価格は店舗により異なる