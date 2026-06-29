7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第7回
7月1日（水） 20時〜
Amazonプライムデーで失敗したくない人集合！ GPS告知特番「Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜」
2026年06月29日 07時00分更新
Amazonプライムデーを前に、「カートには入れたけど、実物を見ずに買うのはちょっと不安……」という人も多いはず。そんなガジェット好きに向けて、ASCII編集部がYouTube生放送「ゲーミングガジェットが欲しい奴集まれ！Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜」を配信します。
番組では、セールで狙いたい注目ゲーミングガジェットを編集部目線で大予想。買う前に知っておきたいポイントを、ワイワイにぎやかに紹介していきます！
さらに番組内では、7月4日（土）に開催されるリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」の情報もお届けします。編集部が推す製品を実際に体験できるイベントで、会場には気になるゲーミングガジェットがずらりと並ぶ予定。
配信では「会場で何に触れるのか」「どんな楽しみ方ができるのか」を紹介します。プライムデー前に気分を高めたい人も、買う前に実機を確かめたい人も、まずはこの生放送をチェックしてください！
▽放送情報
放送日： 2026年7月1日（水）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： ゲーミングガジェットが欲しい奴集まれ！Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜
▽出演
つばさ（MC）
イッペイ
ミナミダ
ヤヒロ
「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」
イベント概要
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなゲーミングガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第99回
トピックス7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」公式ガイド
-
第5回
トピックス働きたい街ランキング、気になる1位は「あの街」！ そして俺たちの秋葉原は？
-
第4回
トピックス秋葉原で一人暮らししようと思ったら、家賃はどのくらいかかる？
-
第4回
トピックス7月4日（土）、秋葉原で何する？ 歩いて謎解き、オリジナルタオルがもらえる「アキバクエストウォーク」開催
-
第3回
トピックス「Forza Horizon 6」が売れる理由、わかる。ハンコンが欲しくなる理由も、わかる。
-
第2回
トピックスあー、肉食べたい！ 秋葉原でサーロインもランプもハラミも食べ放題らしいっすよ
-
第1回
トピックス【参加無料】夏のゲーミングガジェット選びはアキバで決めろ！ 触って比べて相談できる「TOKYO Gaming-PC STREET 8」開催!!
- この連載の一覧へ