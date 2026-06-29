Amazonプライムデーで失敗したくない人集合！ GPS告知特番「Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜」

Amazonプライムデーを前に、「カートには入れたけど、実物を見ずに買うのはちょっと不安……」という人も多いはず。そんなガジェット好きに向けて、ASCII編集部がYouTube生放送「ゲーミングガジェットが欲しい奴集まれ！Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜」を配信します。

番組では、セールで狙いたい注目ゲーミングガジェットを編集部目線で大予想。買う前に知っておきたいポイントを、ワイワイにぎやかに紹介していきます！

さらに番組内では、7月4日（土）に開催されるリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」の情報もお届けします。編集部が推す製品を実際に体験できるイベントで、会場には気になるゲーミングガジェットがずらりと並ぶ予定。

配信では「会場で何に触れるのか」「どんな楽しみ方ができるのか」を紹介します。プライムデー前に気分を高めたい人も、買う前に実機を確かめたい人も、まずはこの生放送をチェックしてください！

▽放送情報

放送日： 2026年7月1日（水）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： ゲーミングガジェットが欲しい奴集まれ！Amazonプライムセール直前ガジェット紹介〜今週末のイベントで全部触れるぞSP〜

▽出演

つばさ（MC）

イッペイ

ミナミダ

ヤヒロ

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなゲーミングガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。