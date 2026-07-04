このページの本文へ

7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第74回

梅雨を吹き飛ばす盛り上がりだった！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」が閉幕

2026年07月04日 18時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

今回も大盛況でした！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
今回も大盛況、ありがとうございました！

　本日、アスキー編集部は、秋葉原でイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました。

　あいにく、ジメジメとすっきりしない気候ではありましたが、そんな梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばしてしまうような盛り上がり！　ご来場の皆さま、本当にありがとうございました。この記事では、閉幕後レポートとして、イベントの様子をちょっとだけお見せします。

ミニステージには、インフルエンサーの皆さんもお招きしました

ミニステージの終わりには、恒例のじゃんけん大会も！　コチラも、豪華プレゼントがもらえるチャンス！

　恒例のミニステージ+ステージクローズ時のじゃんけん大会、毎回盛り上がりますね。見事じゃんけんを勝ち抜き、プレゼントをゲットできた方々、おめでとうございます！

アスキー名物、巨大ガラポンだ！

　プレゼントと言えば、名物の巨大ガラポンでも当選が続出！　ガラポンや福引って「なかなか当たらない」イメージがありますが、アスキーのガラポンは「当たりすぎ」だと思います。会場で取材していると、ひんぱんに当選のベルの音が聞こえてきます……。

アーケードコントローラーの展示

ハンドルコントローラーは、レーシングシミュレーターと組み合わせて展示

　展示は今回、この夏に買いたい、編集部イチオシのガジェットや、普段から編集部員が愛用しているガジェットを50製品以上、会場に揃えました。

　レーシングシミュレーターと組み合わせたハンドルコントローラーの展示や、投票など、私たちこだわりの展示、楽しんでいただけたでしょうか？　後日、詳細なレポートも掲載予定ですので、どうぞご期待ください！

この夏注目のゲーミングガジェットを大量に展示しています！

コチラはゲーミングマウスのコーナー

　なお、展示製品はコチラの特集でも1製品ずつレビューしています。会場で気になるガジェットを見つけた方は、ぜひ情報収集にお役立てください！

オープン〜クローズまで、ずっと盛り上がっていました！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

イベントアカウント

アスキー編集部Xアカウント

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
2
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
￥19,880
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スターライト
￥224,800
4
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
【整備済み品】【Microsoft Office2019＆Win11搭載】超軽量Panasonic Let's note CF-SZ6■第7世代 Intel Core i5-7200U＠2.5GHz/メモリ8GB/
￥16,000
5
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
￥24,620

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
3
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,616
7
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
8
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
￥4,536
9
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
10
エレコム マウス ワイヤレス Mサイズ 5ボタン(戻る・進むボタン搭載) BlueLED 握りの極み ガンメタリック M-XGM10DBBK/EC
エレコム マウス ワイヤレス Mサイズ 5ボタン(戻る・進むボタン搭載) BlueLED 握りの極み ガンメタリック M-XGM10DBBK/EC
￥1,000

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン