梅雨を吹き飛ばす盛り上がりだった！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」が閉幕

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

今回も大盛況、ありがとうございました！

本日、アスキー編集部は、秋葉原でイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました。

あいにく、ジメジメとすっきりしない気候ではありましたが、そんな梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばしてしまうような盛り上がり！ ご来場の皆さま、本当にありがとうございました。この記事では、閉幕後レポートとして、イベントの様子をちょっとだけお見せします。

恒例のミニステージ+ステージクローズ時のじゃんけん大会、毎回盛り上がりますね。見事じゃんけんを勝ち抜き、プレゼントをゲットできた方々、おめでとうございます！

プレゼントと言えば、名物の巨大ガラポンでも当選が続出！ ガラポンや福引って「なかなか当たらない」イメージがありますが、アスキーのガラポンは「当たりすぎ」だと思います。会場で取材していると、ひんぱんに当選のベルの音が聞こえてきます……。

展示は今回、この夏に買いたい、編集部イチオシのガジェットや、普段から編集部員が愛用しているガジェットを50製品以上、会場に揃えました。

レーシングシミュレーターと組み合わせたハンドルコントローラーの展示や、投票など、私たちこだわりの展示、楽しんでいただけたでしょうか？ 後日、詳細なレポートも掲載予定ですので、どうぞご期待ください！

なお、展示製品はコチラの特集でも1製品ずつレビューしています。会場で気になるガジェットを見つけた方は、ぜひ情報収集にお役立てください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

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