本物のハンドルかよっ！　ハンコン・ロジクールG「G923 TRUEFORCEレーシングシステム」の完成度高すぎ問題

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、編集部員も愛用するハンドルコントローラー「G923 TRUEFORCEレーシングシステム」をご紹介します。

ステアリングの高級感やばい

ロジクールG「G923 TRUEFORCEレーシングシステム」

G923 TRUEFORCEレーシングシステムは、路面の凹凸やタイヤの挙動まで伝わってくるような、とにかくリアルな操作感が魅力のハンドルコントローラー！

本革の贅沢なハンドルを握れば、自宅にいながら、本格的なドライビング体験を存分に楽しめますよ。

ポイント①：路面の感触まで伝わるリアルさ

ハンドルのフィードバック技術独自技術「TRUEFORCE」によって、コーナリングや縁石を乗り越えたときの衝撃が手に伝わり、ゲームとは思えないような没入感を味わえます。

クルマを操る楽しさを、100%体験するなら、絶対これですね。あるとないとでは、ゲームのテンションが全く違ってきます。

ポイント②：握るたびに満足できる上質な質感

本革巻きステアリングとアルミ製パドルシフトを採用。いやいや、本物のハンドルかよ、と言いたくなるような、見た目も手触りも本格派な仕様！ 長く使いたくなる所有感の高さも、ゲーマーにはたまらない魅力です。

ポイント③：好みに合わせて細かく調整できる

専用ソフト「G HUB」で、ハンドルの重さやフィードバックの強度などを変更できて、自分好みのハンドリングに仕上げられます。遊ぶタイトルに合わせて設定を変えられる自由度が最高にうれしいですよね。個人的には、全部強めにして、ゴリゴリとハンドルを回すのが楽しいです。

7月4日（土）は秋葉原に！

ロジクールG「G923 TRUEFORCEレーシングシステム」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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