ガジェット好きなら思わず買いたくなる左手デバイス、それがCoolerMaster「MasterHUB」シリーズなのだっ！

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、編集部員イチオシの左手デバイス、CoolerMasterの「MasterHUB」シリーズ（Creator Kit／Encoder IPS Display／3xKnob）をご紹介します。

カスタマイズで理想の左手環境を

CoolerMaster「MasterHUB」シリーズ

「MasterHUB」シリーズは、自分だけの「理想の操作環境」を、まるでブロック遊びのようにパーツ単位で組み上げられる夢のシステムです！

ベースとなるCreator Kitに、情報の窓となるIPSディスプレイ、そして直感的に回せる3連ノブ。これらを組み合わせることで、デスクを、自分専用の司令塔に変えられます。

ポイント①：磁石でパチッ！自分だけの最強レイアウトを構築できる

モジュール式設計で、パーツを好きな場所に配置できるのが、このデバイスの最大の魅力です。

作業内容や自分のクセに合わせて、ダイヤルやディスプレイの場所を自由自在に入れ替えられる。まさに「自分に道具を合わせる」という贅沢な体験が、磁石でパチッとはめるだけで簡単に実現してしまう！ 便利さはもちろんですが、コンセプトからして、ガジェット好きの好きな感じが詰まっていますよね。

ポイント②：回す、押す、見る。指先ひとつで全てを支配できる快感

ダイヤル、フェーダー、ボタン、そして高精細なIPSディスプレイを一つに統合すると、操作がとにかく直感的に。

特に編集部の人たちから評判がいいのはノブで、マウスだけではもどかしかった微調整も、物理的なノブを回す「カチカチッ」とした手応えで、スムーズにこなせるようになりますよ。

ポイント③：配信から編集まで。あらゆるソフトを操る「一生モノの相棒」

幅広いソフトウェアと連携してくれるから、ストリーマーから動画編集者まで、さまざまな職業の人を完璧にサポートしてくれる製品だと思います。

パーツを組み替えて、設定を作り込んでいけば、長く使い続けたくなる「最高の相棒」になってくれるはずです！

7月4日（土）は秋葉原に！

CoolerMaster「MasterHUB」シリーズの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント