7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第75回
ここが、土曜日の秋葉原で最もアツかったに違いない。「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」は今回も大盛況だった！
2026年07月07日 15時00分更新
TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
50を超える夏の注目ガジェットを展示
7月5日、アスキー編集部は、秋葉原でイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました。
テーマは、「秋葉原で一番楽しいガジェットフェス」として、50を超えるこの夏注目のゲーミングガジェットを展示。来場者の皆さまに、自由に触って試していただけるブースを複数用意しました。
コチラは、アーケードコントローラーのコーナー。REJECT「Arcade Controller for PC」やGRAPHT「iO カスタムアーケードコントローラー」といった人気モデルを展示しました。
レーシングコントローラーのコーナーには、HORI「マリオカート レーシングホイール for Nintendo Switch 2」など、リーズナブルなモデルから、10万円を超える高級ハンドルコントローラーFanatec(CORSAIR)「Gran Turismo DD Pro（5Nm）」まで、幅広く展示。レーシングシミュレーターを組み合わせて、本格的なレーシング体験が楽しめるブースも設け、大人気！
もちろん、ゲーミングキーボードやゲーミングマウスのコーナーも。日々大量にガジェットに触れている編集部ならではの、イチオシアイテムを取り揃えました。
おかげさまで、イベントは始終、大盛況！ 時折、入場規制が必要になるほどの混み具合となりました。
恒例のミニステージと、じゃんけん大会！
そして巨大ガラポン
イベント恒例のミニステージは、「エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR」「コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ」「ロード零への挑戦。 ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所」「現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす『超・五感体験』 presented by VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社」として、4回実施。
特別ゲストとして、インフルエンサーのゲーム依存症たいぴさん、オバラの自由研究さん、Gaming Minimalist YAIBAさんをお招きして、毎回、大いに盛り上がりました。
ステージのクローズ時には、恒例のじゃんけん大会を実施。このじゃんけん大会、最後まで勝ち抜くと豪華プレゼントがもらえるという企画なので、毎回、非常にアツくなるんですよね。（プレゼントも、ふだんなかなか手に入らないグッズだったりするので、取材しつつ「あ、これいいなあ」とか思ったりするんですが、当然、スタッフに参加権はありません……！）
プレゼントと言えば、名物の巨大ガラポン（ドリームガジェットガラポン）は今回も設置。こちらは入場時に加えて、ブースを巡ってスタンプを集めると、複数回チャレンジできるという仕様でお届けしました。
ガラポンとか福引きって、「なかなか当たらない」イメージがありませんか？ アスキーのガラポンは反対。「当たりすぎ」です。横目に見ていると「おめでとうございま〜す！」と、ひんぱんにベルの音が聞こえてきますからね……。「さっき当たったばかりなのに、また当たってる！」ってくらい、当たります。
併催の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」も大人気！ コチラは、近隣の協力店舗を回って謎を解くと、オリジナルのノベルティーがもらえるという内容です。ご好評につき、ノベルティはイベントクローズ前に、配布が終了となりました。これも皆さんのおかげです！
そんなこんなで、TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA IIは無事に終了！ アスキーのTOKYO Gaming-PC STREET（GPS）は、これからもどんどんパワーアップしていきますので、どうぞご期待ください！
なお、ステージの模様は、以下のアーカイブからも見られますので、惜しくも来場できなかった方はぜひチェック！
TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
イベントアカウント
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