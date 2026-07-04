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7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第73回

秋葉原でオレたちと会おう！ アスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」本日開催中！

2026年07月04日 14時30分更新

文● ASCII

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ゲーミングガジェットについて、楽しく学べるミニステージも！

本日、TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II開催！
「秋葉原で一番楽しいゲーミングガジェットフェス」だぞ！

　本日、秋葉原でアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」が開催中！

　この夏注目のゲーミングガジェットを、実際にじっくりと触って試していただけるブースをご用意して、お待ちしています。ゲーミングキーボード、マウス、ハンドルコントローラーやアーケードコントローラー、そして左手デバイスまで！　「この夏に買いたい」ガジェットが大集合していますよ！

この夏注目のゲーミングガジェットを大量に展示しています！

コチラはゲーミングマウスのコーナー

アーケードコントローラーのコーナー

ヘッドセットも並んでます！

写真はミニステージ中の様子。盛り上がってます！

ミニステージの終わりには、恒例のじゃんけん大会も！　コチラも、豪華プレゼントがもらえるチャンス！

巨大ガラポンで、豪華プレゼントをゲットだ！

入場時は、豪華プレゼントが当たる巨大ガラポンにチャレンジできます！

今回も大盛況！　来場の皆さまありがとうございます！

　アスキーのTOKYO Gaming-PC STREETと言えば、名物は巨大ガラポン！　入場時にチャレンジでき、当選すれば、ゲーミングガジェットやグッズなどの豪華なプレゼントが当たります！

そして、謎解きイベント「アキバクエストウォーク」も併催中！

　また、「アキバクエストウォーク」も併催！　コチラは、秋葉原のショップを巡って謎を解くクエスト型のイベントです。見事、謎が解けた方には、オリジナルのノベルティをプレゼント！

　イベントは17時30分まで開催中！　秋葉原で待ってます！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
イベント詳細

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

　今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

　知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

　さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

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