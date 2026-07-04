秋葉原でオレたちと会おう！ アスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」本日開催中！

本日、TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II開催！

「秋葉原で一番楽しいゲーミングガジェットフェス」だぞ！

本日、秋葉原でアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」が開催中！

この夏注目のゲーミングガジェットを、実際にじっくりと触って試していただけるブースをご用意して、お待ちしています。ゲーミングキーボード、マウス、ハンドルコントローラーやアーケードコントローラー、そして左手デバイスまで！ 「この夏に買いたい」ガジェットが大集合していますよ！

巨大ガラポンで、豪華プレゼントをゲットだ！

アスキーのTOKYO Gaming-PC STREETと言えば、名物は巨大ガラポン！ 入場時にチャレンジでき、当選すれば、ゲーミングガジェットやグッズなどの豪華なプレゼントが当たります！

また、「アキバクエストウォーク」も併催！ コチラは、秋葉原のショップを巡って謎を解くクエスト型のイベントです。見事、謎が解けた方には、オリジナルのノベルティをプレゼント！

イベントは17時30分まで開催中！ 秋葉原で待ってます！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

イベント詳細

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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