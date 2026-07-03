マリカーするならこれだな。「マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2」で、運転めちゃ楽しい！

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、編集部員も愛用するハンドルコントローラー「マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2」をご紹介します。

マリカーするなら、これで決まり！

HORI「マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2」

マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2は、直径約28cmの大型ステアリングで、マリオカートがもっと盛り上がる一台！ アクセル・ブレーキペダルも付いているから、お家で本格的なドライブ体験ができちゃうんです。

ポイント①：大きなハンドルだから運転気分満点

ハンドルのサイズに余裕があって、実際にクルマを運転しているような感覚で遊べるのが、このモデルの魅力！ 子どもから大人まで、思わず夢中になってしまう楽しさがありますよ。

ポイント②：自分好みに操作感を調整できる

ボタン配置やステアリング感度を自分に合わせて変えられるから、使い勝手もバッチリ！ 慣れてくるほどに思い通りの走りができるようになって、どんどん楽しくなっちゃいます。

ポイント③：しっかり固定できるから安心

テーブルへガッチリ固定できるから、激しくハンドルを切ってもズレにくいっ！ この仕様、大事ですよね。レース中も安心して思い切り操作したいですから。

7月4日（土）は秋葉原に！

HORI「マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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