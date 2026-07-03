7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第70回
10万超えの高級ハンドルコントローラーFanatec(CORSAIR)「Gran Turismo DD Pro（5Nm）」は、価格を超える喜びアリ。
2026年07月03日 22時00分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、編集部員も愛用するハンドルコントローラー「Gran Turismo DD Pro（5Nm）」をご紹介します。
レーシングゲーム、これで極めようぜ！
Fanatec(CORSAIR)「Gran Turismo DD Pro（5Nm）」
Gran Turismo DD Pro（5Nm）は、ダイレクトドライブ方式を採用することで、リアルな操舵感を追求した本格派なモデル！ レースゲームの楽しさを一段引き上げてくれる、まさに「極めたい人」に向いたハンドルコントローラーです。
ポイント①：レースカー気分を味わえるデザイン
GT3スタイルのステアリングを採用し、見た目から気分が盛り上がること間違いなし！ 握るたびに、いつも「俺はレーサーだっ！」みたいな気分になります。コックピットを組みたくなるような存在感で、所有欲をこれでもかと満たしてくれます。
ポイント②：操作のリアルさが別次元
ダイレクトドライブ方式で、ハンドルへ伝わる力の変化が非常に自然。タイヤの状態や路面の変化まで感じられる没入感で、ゲームを超えた「ドライビング体験」を存分に楽しめますよ。
ポイント③：長く使える拡張性
将来的にパーツを交換したりアップグレードしたりできるのも大きな魅力！ 別売りのキットを使って、最大8Nmを発生させるモードで使ったりなど、仕様を変更できるのも、魅力です。
7月4日（土）は秋葉原に！
Fanatec(CORSAIR)「Gran Turismo DD Pro（5Nm）」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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