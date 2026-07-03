7月4日（土）に秋葉原に行く理由、できました。無料特典が豪華すぎるイベント「GPS8」でゲーミングチェアもモニターも当たる！

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングガジェットを見て、触って、試して

まるっと詳しくなろう！

私たちASCIIは明日7月4日、最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」を開催いたします！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

この記事では、開催前日に振り返っておきたい情報をギュッとまとめてご紹介！ 参加前にぜひご一読ください！

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・会場

・会場までのアクセス

・イベントストリーミング

・ガジェット展示・体験

・ミニステージ

・ミニステージスケジュール

・ガラポンで豪華プレゼント

・ノベルティ

・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料です。

本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。各部の終了時間になりましたら、スタッフの案内に従ってご退場をお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施させていただきます。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。また、深夜早朝からの待機、列形成など、近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

ミニステージスケジュール

時間 ステージ内容 13:30 エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR 14:15 コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ 16:00 ロード零への挑戦。 ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所 16:45 現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす「超・五感体験」 presented by VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社

ガラポンで豪華プレゼント

会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。来場するだけで、まず1回挑戦できます。

また、今回は「スタンプカード」をご用意しました。会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。

こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権や、ノベルティと引き換えが可能です！

ガラポンで当たるプレゼントの例1

Elgato「Stream Deck」

ガラポンで当たるプレゼントの例2

Boulies「Boulies Master Rex」

ガラポンで当たるプレゼントの例3

JAPANNEXT「JN-IPS245G280F-HSPC6」

ノベルティ

シンプル・イズ・ベスト、もらって即使える、折りたたみ式の「うちわ」をノベルティとして用意いたしました。

なお、本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。前半の部と後半の部で先着順にうちわをお配りし、在庫がなくなり次第終了となるので、ご留意ください。

また、ガラポンの項目で紹介したスタンプカードですが、ノベルティの引き換えも可能です！

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

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