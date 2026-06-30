大阪王将「冷やし麻辣担々麺」登場！20円引き餃子セットも

大阪王将は夏季限定メニューとして「冷やし麻辣担々麺」を7月1日より販売します。

「冷やし麻辣担々麺」が新登場

ゴロッと野菜入り、シビ辛仕立ての担々麺をラインアップ。また、現在販売中の定番の冷やし中華も継続して販売します。



いずれも店内飲食限定で販売し、一部取り扱いのない店舗があります。

▲冷やし麻辣担々麺 890円

餃子セット 1180円（20円お得）

冷麺タレに麻辣醤と担々のコクを合わせ、ラー油の辛味と花椒のしびれを重ねた冷製担々麺です。

肉そぼろの旨みや焼きもろこしの甘み、揚げ茄子やレンコンの食感を組み合わせることで、味や香り、食感に変化を持たせた一杯としています。

▲五目冷やし中華 890円 ※販売中

餃子セット 1180円（20円お得）

醤油味の冷やし中華に、錦糸玉子、胡瓜、もやしナムル、ロースハム、中華くらげを盛り付けた一品です。

具材の味わいや食感、彩りのバランスにもこだわり、暑い季節でも食べやすく満足感のある冷やし中華に仕上げたとしています。

王道の醤油味かクセになるシビ辛か！

さっぱりとした王道の冷やし中華と、シビ辛の冷やし担々麺を気分に合わせて選べるのはうれしいですね。どちらも夏らしい味わいで、食べ比べてみたくなります。

暑い日にぴったりの期間限定メニュー。夏の涼を感じにお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。