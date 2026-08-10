かつ丼600円！ かつ丼吉兵衛、1日限定の感謝祭

かつ丼チェーン店「かつ丼吉兵衛」は8月27日、日頃の利用者への感謝を込めた「感謝祭」を開催します。

1日限定で「玉子とじかつ丼」が280円引き！

「かつ丼吉兵衛」は、兵庫県神戸市を中心に、大阪、東京にも展開しています。感謝祭では、公式アプリで配信する「感謝祭クーポン」を利用すると、看板メニューの「背ロース玉子とじかつ丼 並盛」を特別価格で提供します。



「背ロース玉子とじかつ丼 並盛」は、通常価格880円のところ、クーポン利用で600円になります。

クーポンは1個用から5個セット用まで5種類が用意され、ひとりでの利用はもちろん、家族や友人と利用する際にも対応します。

クーポンの利用には、かつ丼吉兵衛公式アプリへの会員登録が必要です。サイズや味、肉の部位の変更、トッピングの追加には対応しておらず、他のクーポンとの併用はできません。また、ネット注文による持ち帰りサービスやデリバリーサービスでは利用できません。



■内容

背ロース玉子とじかつ丼 並盛 通常880円→600円

■開催店舗

【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店

【兵庫県西宮市】今津港町店

【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店

【東京都豊島区】池袋東口店

アプリ会員限定、事前に準備を

人気の「玉子とじかつ丼」を1日限定の特別価格で味わえるのは、かつ丼好きにはうれしい企画です。家族や友人と利用しやすいようにセット用クーポンも用意されているのは魅力的ですね。

アプリ会員限定のキャンペーンなので、利用を考えている人は事前に準備しておくとスムーズです。この機会に、かつ丼吉兵衛の看板メニューをお得に味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月27日

・終了日：2026年8月27日

※価格は税込み表記です。