「うなカルビ丼」1240円！ 焼肉屋のうなぎメニューがおいしそう

焼肉丼を提供する「肉のヤマ牛」は、7月6日より、「うなカルビ丼」「うな丼」をはじめとする、うなぎを使用した全5種類のメニューを期間限定で発売します。

迫力！うなぎ×肉の「うなぎカルビ丼」

土用の丑の日に向けて、うなぎメニューを展開。炭火焼き仕上げの焼肉にこだわる「肉のヤマ牛」ならではの「うなカルビ丼」が注目の商品です。

「うなカルビ丼」は、うなぎと牛カルビを贅沢に組み合わせた商品。自家製の甘辛くコク深いタレを揉み込んで焼き上げた牛カルビと、牛カルビに合うよう開発された、とろみのあるオリジナルの甘いタレを塗ったうなぎを一度に楽しめます。

カルビもうなぎも、それぞれ炭火で丁寧に焼き上げています。うなぎは皮目を香ばしく、身はふっくらと仕上げるなど、旨みを最大限に引き出したとしています。

テイクアウトも可能。うなぎ1枚の「うなカルビ丼／弁当」は1240円、うなぎ2枚の「特うなカルビ丼／弁当」は1920円です。

うなぎだけを楽しみたい人向けに「うな丼」も販売。うなぎ1枚の「うな丼／弁当」は1080円、うなぎ2枚の「特うな丼／弁当」は1780円です。

また、単品の「うな皿」は680円。焼肉丼と一緒に、うなぎを少しだけ追加したい時にも利用できます。

肉に合ううなぎのタレを開発

甘辛い牛カルビと香ばしいうなぎの組み合わせって最強！ うなぎには、カルビとの相性を考えて開発されたタレを使用しているというところに焼肉店ならではのこだわりが感じられますね。

うなぎ2枚の「特うなカルビ丼」でも2000円以下と、うなぎとしては選びやすい価格帯。お近くに店舗がある人は、焼肉屋さんのうなぎをチェックしてみて！

※記事中の価格は税込み