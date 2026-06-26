あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第169回
ソニー「1000X THE COLLEXION」
やっぱりソニー、箱を開けた瞬間からテンションが上がる10周年ヘッドホン
2026年06月26日 19時00分更新
パッケージを開け、製品に触れた瞬間に「ああ、買ってよかった」と感じる。そんな体験は最近ありましたか？
市場にはさまざまな最新機能を盛り込んだ新ガジェットが日々続々登場していますが、毎日触れて持ち歩くガジェットこそ、その質感やデザインにこだわりたいもの。
装着した瞬間に心地よく、しかも所有する喜びを毎回感じる製品は実はそうそうありません。そして今回ご紹介する製品は、まさにその喜びが得られるプレミアムなガジェットです！
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