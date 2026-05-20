ソニー、10年の音響技術を結晶した新ヘッドホン「1000X THE COLLEXION」を発表

ソニーは5月20日、プレミアムカテゴリーの新しいヘッドホン「1000X THE COLLEXION」を発表した。価格はオープンプライス。直販価格は8万9100円。カラーはBlackとPlatinumの2色展開。

10周年の節目に投入するモデルとして、所有欲やデザイン性を重視。

従来の1000Xシリーズは、機能をデザインにどう落とし込むかに一貫して取り組んできたが、高級ワイヤレスヘッドホン市場が立ち上がっていく中、1000Xシリーズとはまた違ったアプローチで、目にしたとき、触れたとき、つけたとき、聴いたとき、その瞬間ごとに心に響く製品として仕上げている。

上質な合皮と金属素材でプレミアムな外観を

外観には金属（ステンレス金属素材）と合皮（しなやかで肌触りのいい新開発素材）を採用。目に入る部分は金属素材と合皮素材の2種類のみで構成され、素材そのものの質感の良さを表現している。スイーベル機構はあるが、WH-1000XM6で復活した折りたたみ機構はなくしているのも違いだ。

金属素材はハウジングとヘッドバンドを連結する部分にはキラキラと輝くポリッシュ加工の光沢感、ヘッドバンド部分にはブラスト加工したマット感が得られるものとしている。同色でありながら質感の違いからくる表情の変化を楽しめる。一体感を演出するため、ヘッドクッション、イヤーパッド、ハウジングに同じ合皮素材を使用。指紋がつきにくく、ボタンやマイク穴が来る場所も、通常であれば樹脂のパーツを使うところをあえて合皮にして樹脂部分が露出させていない。

Blackは「漆黒の中に、金属の煌めきが映える着る人自身が持つ雰囲気を際立たせる」、Platinumは「無垢なシルバーと白のコントラスト。クールで先進的な印象を与え、ファッションのアクセントにも」というのがコンセプトだ。

装着性を確保、ハウジングも薄くすっきりとした外観に

こうした上質な素材のメリットを活かしつつ、快適性を高めるためハウジングを薄型化しつつ内側の空間を確保。装着性にも配慮しており、金属素材で作られた外骨格構造と、身体に触れるクッション部分を分離している。外側のアクセントとなる金属部分は細くすることで全体にスリムな印象を持たせつつ、内側のクッション部分は太く快適性を向上させることで、素材それぞれが際立つ外観と装着性を両立している。

ハウジングはWH-1000XM6の45.4mmから40.2mmに薄型化。ハウジング内の空間も最適化し、装着時に耳がヘッドホンの内側に接触しにくいよう、イヤーパッド内の空間を意識した設計にしている。ヘッドバンド部は、頭頂部断面積の大きいヘッドバンドを採用。伸縮性と安定性が高い素材が頭部の形状に柔軟に追従することで、締め付け感は少ないながらも、遮音性能と快適な装着性、安定性を実現。WH-1000XM6は幅が26mm、厚さが18mmだったが、1000X COLLEXIONでは幅が28mm、厚さが26mmになっている。

新設計ドライバーを採用

統合プロセッサーV3の搭載でDSEE Ultimateにも対応

音質面ではWH-1000XM6同様、サウンドエンジニアとの共創。アーティストの想いに満ちる音質している。「統合プロセッサーV3」を初搭載。従来のV2よりもメモリー容量が３倍に増え、AI処理などが高速化。ヘッドフォンとしては初めて、圧縮されたロッシー音源を24ビット96kHzのハイレゾ品質にアップする「DSEE Ultimate」にも対応した。

専用設計のドライバーは、30mmというサイズ自体は同様だが、ドームの剛性を新素材によって高め、高域特性が向上。音場感や楽器、ボーカルの分離感がより感じられる音質を実現している。柔らかいエッジ部が低音域の感度を高め、高いノイズキャンセリング性能を実現することにも貢献する。

ノイズ低減に用いる「ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」はWH-1000XM6と同様。D/A変換技術を発展させ、最適な量子化ノイズを先読み処理する「先読み型ノイズシェーパー」で、急峻な音の立ち上がりに対する応答性が向上。迫力ある低音のエネルギー感やクリアなスピード感のあるサウンドが得られる。

1000X THE COLLEXIONでは合計12個のマイクを用いて、高いノイズキャンセル性能を実現できるという。音質に影響するパーツも徹底的に厳選し、基板の構造やレイアウトを最適化。これにより残響や音場の広がり・余韻がより豊かで立体的なサウンドを実現している。また、ウォークマン（NW-WM1ZM2／NW-WM1AM2）の高音質化技術をヘッドホン向けに最適化。SN比の改善による微細音の再現、広がりや定位感が向上させている点はWH-1000XM6同様だ。また、アダプティブNCや自然な外音取り込みなども踏襲している。

360 Upmixの機能も強化、Cinema、Music、Gameの3つに

立体音響技術の「360 Upmix」もWH-1000XM6より強化されている。これはソニー独自のアップミックス技術により、ストリーミングなど通常のステレオ音源をまるでその場にいるかのような空間リスニング体験に変換する機能だ。

映像コンテンツを、映画館のような臨場感のあるサウンドにするモードとして、WH-1000XM6にも搭載されていたが、1000X THE COLLEXIONはこれを「Cinema」モードとして搭載、さらに音楽コンテンツを、スタジオで生演奏を聴いているような立体感のあるサウンドにする「Music」、ゲームの世界の中にいるような没入感のあるサウンドにする「Game」の3つのモードが選べるようになった。

Musicはいわゆる「ライブ会場の音」とは異なり、目の前で演奏している感覚が味わえる音、Gameはプリセットの「Game」がFPSにフォーカスした音作りであるのに対して、RPGなどに適した没入感を重視したものになっているそうだ。

左のハウジングにリスニングモードボタンがあり、標準状態→360 Upmix for Music→Cinema→Game→BGMエフェクト（WH-1000XM6にも搭載）→標準……の順で切り替えられる。なお、順番の変更は不可だが、設定で使わないモードをスキップすることも可能だ。

通話品質も機能面でもハイエンド機らしく充実

通話面では、6個のマイクを使ったAIビームフォーミングで正確に声を収音。これにAIノイズリダクションを組み合わせてクリアな通話品質を得ている。細かな機能として、充電を80％で止めて劣化の影響を減らす「いたわり充電」も新たに搭載している。Bluetooth接続は、SBC、AAC、LDAC、LC3コーデックに対応。

連続再生時間はNCオンで最大約24時間（NCオフで約32時間）。5分で約1.5時間再生の急速充電にも対応する。本体重量は約320gだ。

なお、バッテリーはビス固定だが、交換にも対応。サービス交換が基本となるが、バッテリー交換で長期の使用もできる機種となった。