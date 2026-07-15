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JVCケンウッド「GLASS Core Pro（KH-CRZ100T）」
老舗ブランドの「ガチ」イヤホン、業界初ガラス振動板に最強クラスノイキャン、機能もてんこもり
2026年07月15日 17時00分更新
KENWOODからフラッグシップの完全ワイヤレスイヤホンが登場しました。
ワイヤレスイヤホン市場において、同ブランドの存在感は決して高くないかもしれません。しかしながら、無線機、オーディオコンポーネント、カーナビなどを長年手掛けてきた伝統あるブランドであり、60周年、70周年の節目に投入してきた過去のアニバーサリーモデルはいずも市場で高い評価を得ています。
この老舗ブランドの本気が詰まった、80周年記念モデルが「GLASS Core Pro（KH-CRZ100T）」です。長年培われてきた音響技術と最新のテクノロジーの融合によって、音楽を聴く体験を一段高いレベルへと引き上げてくれる。そんな製品と言えます。
価格は4万9940円。ちょっと高いなあと感じる人もいるかもしれません。
少なくともハイエンド機の部類に入る製品ではありますが、業界初となる「ガラス振動板」の採用をはじめ、世界最高クラスのノイズキャンセリング、ユーザーの耳に合わせたパーソナライズ機能、独自技術であるK2テクノロジーなど、機能はてんこ盛りです。それに見合った技術と情熱がたっぷりと注ぎ込まれています。
とはいえ、カタログスペックだけではわからないのがオーディオ機器の面白さです。実際の音質や機能性、そして日々の使い勝手がどうなのか、率直な感想とともにレビューしていきます。
多機能で魅力的な製品ですが、初物技術を数多く採用しているからこその注意点もあります。これからメリットと購入時に確認したいポイントを紹介します。
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