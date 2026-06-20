スマートウォッチって、毎日の充電が面倒でいつの間にか使わなくなっていませんか？ Apple Watchユーザーの「睡眠データを取りたいのに充電しなきゃ」という矛盾した悩み、あるあるですよね（俺）。

そんなジレンマをあっさりと解消する大人気シリーズの最新作が、今年も登場しました。なんと2万円台というコスパを維持しながら、機能もしっかりアップデート。シリーズのファンも、初めてスマートウォッチを買う人も納得の仕上がりです。

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