あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第162回
ファーウェイ・ジャパン「HUAWEI WATCH FIT 5」
俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！
2026年06月20日 17時00分更新
スマートウォッチって、毎日の充電が面倒でいつの間にか使わなくなっていませんか？ Apple Watchユーザーの「睡眠データを取りたいのに充電しなきゃ」という矛盾した悩み、あるあるですよね（俺）。
そんなジレンマをあっさりと解消する大人気シリーズの最新作が、今年も登場しました。なんと2万円台というコスパを維持しながら、機能もしっかりアップデート。シリーズのファンも、初めてスマートウォッチを買う人も納得の仕上がりです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
HUAWEI WATCH FIT 5を購入する3つのメリット
1）薄くて軽い、画面も明るい
2）約10日間充電不要のロングバッテリー
3）パンダと一緒にストレッチできる機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）PROの存在と買い替え時期
2）決済の非対応とiPhoneでの制限
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第162回
AV俺ならテレビよりコレ！ 照明、プロジェクター、高音質スピーカーが一体化した「Alladin X3」
-
第161回
sponsoredはじめてのNASならこれだ！ 大容量・安全な「自分だけのクラウド」を実現できる製品が期間限定セール中
-
第160回
デジカメこのコンデジはちゃんと「撮影」したい人にぴったり、センサーとレンズに自信ありのLUMIX DC-L10
-
第159回
ウェアラブルMetaだがまともなスマート眼鏡 普通に買いなレイバンのサングラス型
-
第158回
AVさすがの技術力！ 強力ノイキャン搭載のファーウェイ製イヤホンのハイエンド機
-
第157回
PC超個性派ノートパソコン発見！1kg切りな上に、ワコムの液タブ機能入りかよ
-
第156回
PC【滑らかすぎ】みんな大好きトラックボールに新技術！ あのエレコムがやってくれた
-
第155回
PC【カラーE-Ink】俺はiPadよりこっち！「気が散る」問題解消の「読書＆メモ特化」Kindel端末
-
第154回
PC【最強キーボード】モード切替でゲームにも仕事にも使える、4万円台でもこれなら買い
-
第153回
ウェアラブルウザい「スマホの出し入れ」がなくなるAIスマートグラス！ 通知やメモに使ったら世界が変わった！
- この連載の一覧へ