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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第162回

ファーウェイ・ジャパン「HUAWEI WATCH FIT 5」

俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！

2026年06月20日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集● ASCII

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HUAWEI WATCH FIT 5

　スマートウォッチって、毎日の充電が面倒でいつの間にか使わなくなっていませんか？ Apple Watchユーザーの「睡眠データを取りたいのに充電しなきゃ」という矛盾した悩み、あるあるですよね（俺）。

　そんなジレンマをあっさりと解消する大人気シリーズの最新作が、今年も登場しました。なんと2万円台というコスパを維持しながら、機能もしっかりアップデート。シリーズのファンも、初めてスマートウォッチを買う人も納得の仕上がりです。

次ページ：Apple Watchユーザー羨望の10日間バッテリー
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【目次】この記事で書かれていること：

HUAWEI WATCH FIT 5のメリットと注意点

HUAWEI WATCH FIT 5を購入する3つのメリット
1）薄くて軽い、画面も明るい
2）約10日間充電不要のロングバッテリー
3）パンダと一緒にストレッチできる機能

購入時に確認したい2つのポイント
1）PROの存在と買い替え時期
2）決済の非対応とiPhoneでの制限

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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