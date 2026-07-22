2025年7月7日に公開された記事を再掲載したものです。

背中に装着するだけのソニー“装着クーラー”が今年も人気！

連日の猛暑で、量販店の冷却グッズコーナーが盛況です。ハンディファンやネッククーラーといった製品が山ほど並ぶなか、ひときわ目を引くのがソニーのウェアラブルクーラー。2020年に初代が発売されてから、毎年夏場には手に入りづらくなるほどの人気シリーズなんです。



普通の送風式ファンは熱風を吹き付けるだけですが、こいつは特殊な素子を使っていて、片側が温まるともう片方が冷えるという仕組み。デザイン含めてソニーらしいガジェットですよね。2025年は装着部分が従来の2倍の広さになった「REON POCKET PRO」が登場しました。



使い方は簡単で、背中に本体がくっつくよう首にアームをひっかけるだけ。熱いところでは涼しく、寒いところでは暖かくと、一年中使えるウェアラブルサーモデバイスです。冷蔵庫で冷やすタイプのネッククーラーと違ってぬるくならず、冷却の持続性や自動調整に優れたにこだわった、ガジェット好きの心をくすぐる逸品です。