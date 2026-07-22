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暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第1回

ソニー「REON POCKET PRO」

毎年7月には買えなくなるくらい人気！ 在庫があるうちに入手したいウェアラブルクーラー、ソニーの「REON POCKET PRO」

2026年07月22日 20時40分更新

文● 松永／三宅／ASCII　編集● ASCII

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ソニー「REON POCKET PRO」

2025年7月7日に公開された記事を再掲載したものです。

背中に装着するだけのソニー“装着クーラー”が今年も人気！

　連日の猛暑で、量販店の冷却グッズコーナーが盛況です。ハンディファンやネッククーラーといった製品が山ほど並ぶなか、ひときわ目を引くのがソニーのウェアラブルクーラー。2020年に初代が発売されてから、毎年夏場には手に入りづらくなるほどの人気シリーズなんです。

　普通の送風式ファンは熱風を吹き付けるだけですが、こいつは特殊な素子を使っていて、片側が温まるともう片方が冷えるという仕組み。デザイン含めてソニーらしいガジェットですよね。2025年は装着部分が従来の2倍の広さになった「REON POCKET PRO」が登場しました。

　使い方は簡単で、背中に本体がくっつくよう首にアームをひっかけるだけ。熱いところでは涼しく、寒いところでは暖かくと、一年中使えるウェアラブルサーモデバイスです。冷蔵庫で冷やすタイプのネッククーラーと違ってぬるくならず、冷却の持続性や自動調整に優れたにこだわった、ガジェット好きの心をくすぐる逸品です。

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ソニー「REON POCKET PRO」

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【目次】この記事で書かれていること：

REON POCKET PROのメリットとデメリット

製品を購入する3つのメリット

　1）手ぶらで涼しい快適体験
　2）従来比“約2倍”の冷却性能
　3）夏も冬も、1年中使える

購入時に注意したい2つの側面
　1）冷却する強さを選べない
　2）本体が少しデカいかも

まとめ

詳細スペック情報

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