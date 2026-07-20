あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第189回
ASUS JAPAN「ROG Strix SCAR 18 G835（G835LXG-U9R5090R642T）」
100万円超えのバケモノゲーミングノートPC！RTX 5090搭載、性能が異次元すぎてロマンが爆発した
2026年07月20日 15時00分更新
どうせ高いんだし、突き抜けちゃうのもアリじゃない？
100万超えのゲーミングノート!!! それだけでロマンの塊でしょう。
「誰が買うんだよ」「それだけの予算があれば、最高峰のデスクトップPCを組んで、さらに高級モニターまで買えるだろ」――そんな冷静なツッコミはとりあえず無視しましょう。
コスパという概念を宇宙の彼方に放り投げ、「世界で一番強いノートPCを手に入れる」。それこそが、パソコンを買う醍醐味です。確かに、実際に支払うとなると、冷や汗が出そうな価格ですし、重量も3.3㎏ある。
しかし、速さは正義なのです。とにかく強ぇ～パソコンがいいよというのなら、ノートパソコンの常識を破壊する「RTX 5090」搭載のこのパソコンで決まりです。
ぶっちゃけた話、最近のノートPCって本当に高くなりましたよね。「え、このスペックでこの値段？」とお財布を握りしめて頭を抱えることも珍しくありません。であれば、突き抜けてしまいましょう、公式直販価格で約110万円という超弩級のゲーミングノートPC、ASUSの「ROG Strix SCAR 18 G835」に！
天板を彩るAniMe Visionの眩い輝き、圧倒的な美しさを誇る18型のMini LEDディスプレー、五感のすべてを満足させるラグジュアリーな体験に、憧れと物欲が限界突破することは間違いないでしょう。
この「圧倒的な怪物」を前にすると、冷めた理性なんて一瞬で吹き飛んでしまいます。少なくとも性能を見たら、その実力に納得せざるを得ません。
■Amazon.co.jpで購入
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