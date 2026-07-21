あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第191回
パナソニック「miyotto UN-ST20A」
テレビいらない族のための録画機、配線ほぼゼロ、YouTube感覚で番組を見られる「miyotto」がスマートすぎる
2026年07月21日 17時00分更新
テレビ観てますか？ コンテンツはサブスクやYouTube中心。生活様式の変化で、サイズが大きく設置場所が固定されるテレビはちょっとハードルが高い。
そんな「テレビいらない族」が増加中ですが、大きなスポーツイベントとか、話題のドラマや特番があったりと、節目節目でやっぱりテレビ番組を視聴したいシーンはありますよね。
そんな、普段はスマホでもいいけど、必要に応じてテレビ番組も見たいというライフスタイルにマッチする製品が、パナソニックのネットワークレコーダー「miyotto（ミヨット） UN-ST20A」（以下、miyotto）です。
「miyotto」はアンテナ線がある部屋にポツンと置くだけで、HDDに記録した映像やオンエア中の番組を、アプリで観られる便利ガジェット。
スマホ用アプリに加えて、Google TV用のアプリも用意されているので、ケーブルの取り回しなどに頭を悩まさず、家の中の好きな場所でテレビ番組を観られるのが特徴です。スマートな現代のリビングにおすすめなガジェットレビューをお届けします！
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【目次】この記事で書かれていること：
miyotto UN-ST20Aを購入する3つのメリット
1）ステルス家電の極み！ 邪魔なテレビがそもそも不要
2）スマホもテレビも！ 観る場所を縛られない自由な視聴スタイル
3）「DIGA」譲りの本格録画機能！ 3番組同時＆1クール自動録画
購入時に確認したい2つのポイント
1）強豪「nasne」との違いは？ 目的と予算でしっかり選ぼう
2）アプリ起動の手間はあるが、レスポンスは快適
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