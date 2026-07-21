テレビ観てますか？ コンテンツはサブスクやYouTube中心。生活様式の変化で、サイズが大きく設置場所が固定されるテレビはちょっとハードルが高い。

そんな「テレビいらない族」が増加中ですが、大きなスポーツイベントとか、話題のドラマや特番があったりと、節目節目でやっぱりテレビ番組を視聴したいシーンはありますよね。

そんな、普段はスマホでもいいけど、必要に応じてテレビ番組も見たいというライフスタイルにマッチする製品が、パナソニックのネットワークレコーダー「miyotto（ミヨット） UN-ST20A」（以下、miyotto）です。

「miyotto」はアンテナ線がある部屋にポツンと置くだけで、HDDに記録した映像やオンエア中の番組を、アプリで観られる便利ガジェット。

スマホ用アプリに加えて、Google TV用のアプリも用意されているので、ケーブルの取り回しなどに頭を悩まさず、家の中の好きな場所でテレビ番組を観られるのが特徴です。スマートな現代のリビングにおすすめなガジェットレビューをお届けします！

■Amazon.co.jpで購入