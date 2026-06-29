大戸屋「鹿児島県産うな重」今年は1.5倍の1万5000食を用意
2026年06月29日 10時50分更新
定食チェーン「大戸屋ごはん処」では、「鹿児島県産うな重」を7月24日より数量限定で販売開始します。
大戸屋のうな重、今年は1万5000食用意
昨年も好評だったという大戸屋の「鹿児島県産うな重」。今年は販売数量を昨年の1.5倍となる1万5000食を用意しています。
▲鹿児島県産うな重
2950円（アプリクーポン使用2750円）
炭火でふっくら焼き上げた鹿児島県産の国産うなぎを一尾丸ごと使用。自然な脂のりと引き締まった身の食感が特徴です。特製だれをたっぷり絡め、たれ付けと焼きを4度ずつ繰り返し、炭火でじっくり香ばしく焼き上げたとしています。
なお、アプリクーポンで200円引きで利用できます。
今年の土用の丑は7月26日
2026年の土用の丑の日は7月26日（日）。大戸屋ではその2日前の7月24日（金）から販売をスタートします。数量限定で、なくなり次第終了となるため、狙いをつけて食べに行きましょう。
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
グルメうなぎ×牛で満足度MAX すき家「うな牛」今年も
-
グルメ今年も来た！ なか卯の「うな重」が980円から展開、親子丼とのあいがけも！
-
グルメうな次郎、長すぎる！史上最長サイズでもはや「うなぎ」でいいのでは
-
グルメうなぎもハラミも食べ放題！夏限定フェア、平日ランチは時間無制限
-
グルメうなぎ増し「うな重ダブル」も ！ジョナサン夏メニュー本日スタート
-
グルメ1本うな重に大海老入りも！ほっともっと「うな重」今年も登場
-
グルメ資さんの「肉ごぼ天うどん＋うなぎ」が幸せすぎ！うなぎメニューがドドンときた
-
グルメうなぎ＆ステーキ重が1467円に！ 和食さと「うなぎ祭」事前予約がガチ割安
-
グルメ【本日】ジョイフル「うなぎ二倍盛り重」発売！ 夏のスタミナメニュー
-
グルメ1尾うなぎで約1500円！寿司店の「うな寿司重」2日間限定で登場
-
グルメうなぎ食べ放題＆2時間飲み放題！3500円の夏コースが激アツ
- この連載の一覧へ