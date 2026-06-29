大戸屋「鹿児島県産うな重」今年は1.5倍の1万5000食を用意

定食チェーン「大戸屋ごはん処」では、「鹿児島県産うな重」を7月24日より数量限定で販売開始します。

大戸屋のうな重、今年は1万5000食用意

昨年も好評だったという大戸屋の「鹿児島県産うな重」。今年は販売数量を昨年の1.5倍となる1万5000食を用意しています。

▲鹿児島県産うな重

2950円（アプリクーポン使用2750円）

炭火でふっくら焼き上げた鹿児島県産の国産うなぎを一尾丸ごと使用。自然な脂のりと引き締まった身の食感が特徴です。特製だれをたっぷり絡め、たれ付けと焼きを4度ずつ繰り返し、炭火でじっくり香ばしく焼き上げたとしています。

なお、アプリクーポンで200円引きで利用できます。

今年の土用の丑は7月26日

2026年の土用の丑の日は7月26日（日）。大戸屋ではその2日前の7月24日（金）から販売をスタートします。数量限定で、なくなり次第終了となるため、狙いをつけて食べに行きましょう。

※記事中の価格は税込み