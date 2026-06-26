【本日から】かつや新作、物量系カツ丼！エビ・鮭・イカにとんかつまで

かつやは、「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を本日より期間限定で発売します。
3種の海鮮フライと定番のロースかつを盛り込んだ、見た目にも豪華な一品となっています。だし醤油だれ＋大根おろしでさっぱりとした後味に仕上げています。
※以下、再掲載となります。
とんかつチェーン「かつや」は、「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を6月26日より期間限定で発売します。
3種の海鮮×ロースかつ！
かつやでは定番メニューに加え、豪快な盛り付けの期間限定商品が登場するたびに話題になります。今回登場するのは、3種の海鮮フライと定番のロースかつを盛り込んだ一品です。
▲海鮮三種とロースの醬油カツ丼 946円（券売機店舗 950円）
海老・鮭・イカの海鮮フライと、食べ応えのあるロースかつを一度に楽しめる海鮮カツ丼。たれは、かつお出汁の旨みを効かせた特製出汁醤油だれです。たっぷりの大根おろしを添えており、揚げ物でありながらさっぱりとした後味に仕上げたとうたいます。
▲海鮮三種とロースの醬油カツ定食 1056円（券売機店舗 1060円）
ご飯とおかずが別々で楽しめる定食も用意。豚汁付きです。また、丼・定食ともにテイクアウトに対応していますが、テイクアウトには豚汁は付きません。
▲海鮮三種とロースの醬油カツ丼弁当 928円（券売機店舗 950円）
▲海鮮三種とロースの醬油カツ弁当 1036円（券売機店舗 1060円）
■醤油だれでかっこむ夏の海鮮フライ
海鮮フライだけではなく、とんかつものった豪華なメニュー。海老フライも、とんかつも食べたいときに選びたくなります。
なにげ、ポイントは「醤油だれ」。かつ丼に醤油だれってちょっと意外な感じです。大根おろしものって、夏の季節感がちゃんと意識されていますよ。
かつやならではの夏の海鮮、チェックしてみましょう！
※記事中の価格は税込み
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