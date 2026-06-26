【本日から】かつや新作、物量系カツ丼！エビ・鮭・イカにとんかつまで

かつやは、「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を本日より期間限定で発売します。

3種の海鮮フライと定番のロースかつを盛り込んだ、見た目にも豪華な一品となっています。だし醤油だれ＋大根おろしでさっぱりとした後味に仕上げています。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「かつや」は、「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を6月26日より期間限定で発売します。

3種の海鮮×ロースかつ！

かつやでは定番メニューに加え、豪快な盛り付けの期間限定商品が登場するたびに話題になります。今回登場するのは、3種の海鮮フライと定番のロースかつを盛り込んだ一品です。

▲海鮮三種とロースの醬油カツ丼 946円（券売機店舗 950円）

海老・鮭・イカの海鮮フライと、食べ応えのあるロースかつを一度に楽しめる海鮮カツ丼。たれは、かつお出汁の旨みを効かせた特製出汁醤油だれです。たっぷりの大根おろしを添えており、揚げ物でありながらさっぱりとした後味に仕上げたとうたいます。

▲海鮮三種とロースの醬油カツ定食 1056円（券売機店舗 1060円）

ご飯とおかずが別々で楽しめる定食も用意。豚汁付きです。また、丼・定食ともにテイクアウトに対応していますが、テイクアウトには豚汁は付きません。

▲海鮮三種とロースの醬油カツ丼弁当 928円（券売機店舗 950円）

▲海鮮三種とロースの醬油カツ弁当 1036円（券売機店舗 1060円）

■醤油だれでかっこむ夏の海鮮フライ

海鮮フライだけではなく、とんかつものった豪華なメニュー。海老フライも、とんかつも食べたいときに選びたくなります。

なにげ、ポイントは「醤油だれ」。かつ丼に醤油だれってちょっと意外な感じです。大根おろしものって、夏の季節感がちゃんと意識されていますよ。

かつやならではの夏の海鮮、チェックしてみましょう！

※記事中の価格は税込み