【本日開始】タコライスも食べ放題に！しゃぶ葉、追加料金なし「沖縄グルメ食べ放題」が楽しみ

「しゃぶ葉」では、「めんそーれ！沖縄グルメフェア」を本日から期間限定で開催します。

期間中、全食べ放題コースで選べるだしに「沖縄そばだし」を追加するほか、タコライスやジューシー、シークワーサーゼリーなどの沖縄グルメを追加料金なしで提供します。

※以下、再掲載となります。

「しゃぶ葉」では、7月16日から、「めんそーれ！沖縄グルメフェア」を期間限定で開催します。



期間中、全食べ放題コースで、フェア限定の沖縄グルメを追加料金なしで楽しめます。

「和豚もちぶた」が食べ放題に追加

しゃぶ葉 沖縄グルメフェア

同店では、しゃぶしゃぶ食べ放題の各種コースを提供しています。平日ランチタイムの「豚ロース食べ放題コース」は1649円とリーズナブルな価格帯から用意。



今回のフェアでは、選べるだしに、新だし「沖縄そばだし」を追加。さらに、タコライスやジューシー、シークワーサーゼリーなどの沖縄グルメを、全食べ放題コースで追加料金なしで提供します。

また、食べ放題に「和豚もちぶた」が初登場するほか、「牛たん」や「黒毛和牛カルビ」も楽しめます（一部コース・店舗を除く）。



（沖縄グルメフェアで追加されるメニュー）

▲和豚もちぶた

しっとりツヤのある肉質に、とろけるような脂の軽さと甘さが特徴という銘柄豚です。沖縄そばだしと好相性で、脂の甘みがよく絡むといいます。

▲沖縄そばだし

豚だしをベースにかつおだしを合わせ、生姜で後味のバランスを整えた新だしです。うどんと紅生姜、お麩などを合わせた「沖縄そば風うどん」のアレンジも提案しています。

▲アレンジ 沖縄そば風うどん

▲ジューシー

豚だしとかつおをメインに、鶏だしを加え、干し椎茸、ひじき、お揚げ、人参とともに炊き上げた、沖縄の炊き込みご飯をイメージしたメニューです。

▲アレンジ タコライス

タコミート・サルサソースをご飯やサラダ用レタスと組み合わせることで、タコライスを作ることができます。厳選豚コース以上ではモッツァレラチーズも利用でき、より本格的なアレンジが楽しめます。

▲シークワーサーゼリー

シークワーサーの酸味と皮の渋みのバランスを楽しめるゼリーです。ドリンクバーを注文すると、シークワーサードリンクも利用できます。



この他、コースごとの通常の食べ放題も楽しめます。

■めんそーれ！沖縄グルメフェア 概要

対象期間：7月16日～9月中旬

販売店舗：しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なります

対象コース：全食べ放題コース

※一部店舗では豚肉の提供部位が異なる場合あり

料金例：豚ロース食べ放題コース 平日ランチ1649円～

和豚もちぶた＆牛みすじ食べ放題コース 平日ランチ2639円～

※小学生は全コース1099円、幼児は無料

本フェア限定提供メニュー：沖縄そばだし／ジューシー（沖縄の炊き込みご飯）／紅生姜

サルサソース／タコミート／シークワーサーゼリー

タコライスもジューシーも食べ放題に！

しゃぶしゃぶだけでなく、沖縄グルメまで食べ放題になるのは夏らしい内容ですね。タコライスを自分好みに作ったり、新登場の「沖縄そばだし」で〆を楽しんだりと、アレンジしながら味わえるのも魅力です。

追加料金なしで沖縄気分を満喫できるフェアなので、この機会にしゃぶ葉へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月16日



※価格は税込み表記です。