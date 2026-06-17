セブン太っ腹！おにぎり2個でお茶が実質無料、950mlも対象

セブン‐イレブンは6月22日～26日の5日間、おにぎりとドリンクの同時購入でドリンク1本分が値引きされるキャンペーンを実施します。

おにぎり2個と対象ドリンクを買うと

ドリンク分が実質無料に

おにぎり2個と対象ドリンク1本を組み合わせて購入することで、対象ドリンクの価格がその場で値引きされます。値引きはレジで自動的に適用されます。

▲対象ドリンク

対象ドリンクには「綾鷹 950ml」「ヘルシア うまみ緑茶 500ml」「NOPE 600ml」など5品です。対象商品を複数購入した場合は、最も価格の高いドリンクから順に値引きが適用されます。

なお、冷凍ケース内のおにぎりや寿司は対象外で、おにぎり型の寿司は対象となります。また、パックおにぎりは1個扱いとなります。

■お得なドリンク1本実質無料になるキャンペーン 概要

内容：おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象のドリンクいずれか1本分を値引き（ドリンク1本実質無料）

※レシート発券ではなく、レジにて自動値引き

実施期間：6月22日～26日 5日間

対象商品：

（1）対象のおにぎり各種

（2）対象ドリンク各種（いずれか1本）

・NOPE 600ml

・ヘルシア うまみ緑茶 500ml

・お〜いお茶 濃い茶 600ml

・カルピスウォーター 500ml

・綾鷹 950ml

綾鷹 950mlも選べる！

対象のドリンクはコンビニでおおむね150～200円前後で販売されている商品です。おにぎり2個の購入で実質無料になるのはうれしい。なかでも大容量の「綾鷹 950ml」は食事が終わってからもゆっくり飲めそうで、お得感が高く思えます。



おにぎりとドリンクを一緒に買うだけで値引きされるキャンペーンが5日間限定で実施されます。

お茶とジュースがバランス良く対象となっているので、普段の昼食や軽食でも使いやすい内容です。この機会にセブン‐イレブンに立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。