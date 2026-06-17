セブン太っ腹！おにぎり2個でお茶が実質無料、950mlも対象

セブン‐イレブンは6月22日～26日の5日間、おにぎりとドリンクの同時購入でドリンク1本分が値引きされるキャンペーンを実施します。
おにぎり2個と対象ドリンクを買うと
ドリンク分が実質無料に
おにぎり2個と対象ドリンク1本を組み合わせて購入することで、対象ドリンクの価格がその場で値引きされます。値引きはレジで自動的に適用されます。
▲対象ドリンク
対象ドリンクには「綾鷹 950ml」「ヘルシア うまみ緑茶 500ml」「NOPE 600ml」など5品です。対象商品を複数購入した場合は、最も価格の高いドリンクから順に値引きが適用されます。
なお、冷凍ケース内のおにぎりや寿司は対象外で、おにぎり型の寿司は対象となります。また、パックおにぎりは1個扱いとなります。
■お得なドリンク1本実質無料になるキャンペーン 概要
内容：おにぎり2個と対象ドリンク1本を同時購入で、対象のドリンクいずれか1本分を値引き（ドリンク1本実質無料）
※レシート発券ではなく、レジにて自動値引き
実施期間：6月22日～26日 5日間
対象商品：
（1）対象のおにぎり各種
（2）対象ドリンク各種（いずれか1本）
・NOPE 600ml
・ヘルシア うまみ緑茶 500ml
・お〜いお茶 濃い茶 600ml
・カルピスウォーター 500ml
・綾鷹 950ml
綾鷹 950mlも選べる！
対象のドリンクはコンビニでおおむね150～200円前後で販売されている商品です。おにぎり2個の購入で実質無料になるのはうれしい。なかでも大容量の「綾鷹 950ml」は食事が終わってからもゆっくり飲めそうで、お得感が高く思えます。
おにぎりとドリンクを一緒に買うだけで値引きされるキャンペーンが5日間限定で実施されます。
お茶とジュースがバランス良く対象となっているので、普段の昼食や軽食でも使いやすい内容です。この機会にセブン‐イレブンに立ち寄ってみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります