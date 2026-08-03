8月7日まで 平日なら1999円
【今週】食べ放題2000円以下へ！ 7日間限定、しゃぶ葉ランチがお得
2026年08月03日 16時00分更新
「しゃぶ葉」は「【ランチ限定】牛＆豚食べ放題コース 200円引きクーポン」を8月7日まで配布しています。クーポン利用でランチ食べ放題1999円から利用できます。
さらに、対象学生を含むグループで利用できる「学割クーポン」を併用すると、会計金額が10％オフになります。
※以下、再掲載となります。
しゃぶしゃぶ食べ放題を提供する「しゃぶ葉」は8月1日～7日の期間、「【ランチ限定】牛＆豚食べ放題コース 200円引きクーポン」を配布します。
クーポン利用でランチ食べ放題1999円に！
今回のキャンペーンは、すかいらーくアプリにて、ランチ限定の対象コースで使える200円引きクーポンを配布するもの。
対象の「牛＆豚食べ放題コース」は牛・豚・鶏肉のしゃぶしゃぶに加え、期間限定「沖縄グルメフェア」のメニューやデザート、〆の麺類まで食べ放題が楽しめます。
キャンペーンの利用で、通常平日2199円のところ1999円で利用できます。土日祝日は通常2419円のところ2219円になります。
【ランチ限定】牛＆豚食べ放題コース 200円引きクーポン
対象期間：8月1日～7日
クーポン利用店舗：しゃぶ葉全店
対象：【ランチ限定】牛＆豚食べ放題コース
料金：平日 通常2199円→1999円 200円引き
土日祝日 通常2419円→2219円 200円引き
※小学生は全コース1099円、幼児は無料
※一部店舗では価格が異なる場合がある
学割クーポン併用でさらに10％オフ
さらに期間中は、対象学生を含むグループで利用できる「学割クーポン」との併用も可能です。
学生証とクーポンを提示すると、対象学生を含むグループ6人まで、平日に会計金額が10％オフになります。
対象期間は9月9日までですが、8月10日～14日のお盆期間は対象外です。
学割クーポン
対象期間：9月9日まで
※お盆期間8月10日～14日は対象外
対象者：中学生／高校生／大学生／短大生／専門学生 6名まで
夏休みの食べ放題がお得に！
夏休み期間中に牛肉と豚肉の食べ放題を楽しみたい人は、クーポンを組み合わせてお得に利用できる機会。家族や学生同士で食べ放題を楽しむ予定があるなら、この期間にしゃぶ葉へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
なお、すかいらーくアプリを利用すると、すかいらーくポイントと楽天ポイント、Vポイント、dポイントのいずれかをためられます。
すかいらーくポイントは税込200円ごとに1ポイントがたまり、1ポイント1円から利用できます。貯めておいて損はないのでチェックしておきましょう！
・開始日：2026年8月1日
・終了日：2026年8月7日
※価格は税込み表記です。
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