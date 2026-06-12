500円ごとに餃子半額券！餃子の王将「大感謝祭」開催

「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、6月18日・19日の2日間限定で「大感謝祭」を開催します（一部店舗を除く）。

「餃子1人前半額券」を配布！

「大感謝祭」では、期間中、利用した人を対象に会計金額500円毎（各種割引処理後）に「餃子1人前半額券（2枚綴り）」が1枚プレゼントされます。餃子の王将で餃子の半額券がもらえる！6月18日・19日の2日間限定で

半額券の利用期間は6月20日から7月31日まで。



半額券1枚で餃子1人前を通常価格の半額で提供され、店内飲食では、ひとり1回1枚に限り、持ち帰りは1グループ1回1枚限定で利用できます。

※餃子セール実施時は通常価格からの半額になります。

※定食、セット、ジャストサイズ、食べ放題には利用できません。

※店舗会計のみ利用できます。

※他の割引サービス、および割引券との併用はできません。

2枚綴りなのも嬉しい！

これは嬉しいキャンペーンです。しかも半額券は2枚綴りでかなりお得！

6月18日・19日の2日間は餃子の王将でおいしく食べて、半額券の有効期間はお得に餃子をいただいちゃいましょう♪

（※文中の価格はすべて税込）