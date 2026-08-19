晩酌用にたっぷりストック！ 「ニッポンのシン・レモンサワー」500ml×24本が15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 500ml×24本」は、レモンのリーフエキスとレモンフレーバーを使用したレモンサワーです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,505円から15％オフの3,829円で販売されています。1本あたり約160円です。

「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」の特徴

Amazon商品ページより

「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」は、爽やかな味わいを特長とするレモンサワーです。アルコール分は5％です。

本来使用されないレモンの葉の部分を活用したレモンのリーフエキスと、みずみずしい香りのレモンフレーバーを使用しています。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジと協働開発しており、ポッカサッポロオリジナルのレモン素材を使用しています。

まとめ：爽やかレモンサワーを24本まとめて確保！

たっぷり飲める500mlの「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフになっています。

レモンサワーをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。