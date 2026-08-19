アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第245回
晩酌用にたっぷりストック！ 「ニッポンのシン・レモンサワー」500ml×24本が15％オフ
2026年08月19日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 500ml×24本」は、レモンのリーフエキスとレモンフレーバーを使用したレモンサワーです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,505円から15％オフの3,829円で販売されています。1本あたり約160円です。
「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」の特徴
Amazon商品ページより
「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」は、爽やかな味わいを特長とするレモンサワーです。アルコール分は5％です。
本来使用されないレモンの葉の部分を活用したレモンのリーフエキスと、みずみずしい香りのレモンフレーバーを使用しています。
ポッカサッポロフード＆ビバレッジと協働開発しており、ポッカサッポロオリジナルのレモン素材を使用しています。
まとめ：爽やかレモンサワーを24本まとめて確保！
たっぷり飲める500mlの「ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフになっています。
レモンサワーをまとめてストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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