「黄色いスイカバー」って知ってる？ 数量限定、食べておきたい！

セブン‐イレブンは6月16日より、「ひと夏の黄色いスイカバー」（130円）を全国で順次発売します。
スイカの中でも希少性の高い「黄色いスイカ」の味わいを果汁で表現したアイスバーです。サクサクとしたパフをチョコでコーティングした「チョコ種」を混ぜ込んでおり、食感のアクセントとしています。
こちらは数量限定での展開です。
登場するたび話題、「黄色いスイカバー」
「黄色いスイカバー」は例年コンビニ限定などで展開されていますが、登場するたび話題になっています。希少性の高さからか、今年も数量限定で展開。
スイカバーの赤いイメージとは異なる黄色い見ためもキャッチーですし、しっかり果汁で「黄色いスイカ」の味わいを表現しているため、例年食べた人のからの評価も高いですよ。
数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。
なお、同時に「セブンプレミアム カフェラテ氷」（198円）も発売。甘さ控えめで後味がすっきりとしたカフェラテの味わいをベースに、大粒の氷によるザクザクとした食感が特徴のアイスです。こちらもチェック！
※価格は税込み表記です。
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