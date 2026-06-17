カレー×カルボピザの背徳感よ、「ナポリの窯」が攻めている

宅配ピザ「ナポリの窯」は、YouTuberヒカル監修「一度食べたら止まらない やみつきツートンピザ」（3200円）を6月16日に販売開始しました。

YouTuberヒカルが監修！

カレー×カルボナーラ「ツートンピザ」

YouTuberのヒカル氏の特徴である「黒と金」風のツートンピザが登場します。

▲一度食べたら止まらない やみつきツートンピザ

内容：黒カレー（黒カレー・牛カルビ・ブラックペッパー）

カルボナーラ（カマンベール・コーン・カルボナーラソース）

サイズ価格：L（直径30㎝）3200円

※薄生地：ミラノピッツァ ※ハーフ＆ハーフ不可



黒カレーとカルボナーラの2種のピザのハーフ&ハーフ。スパイス香る黒カレーは、牛肉の旨みとスパイスが香る本格カレー。濃厚クリーミーなカルボナーラは濃厚チーズと卵のコクがクセになるクリーミーな味わいだとしています。



異なる魅力を持つ2つのピザが、見事に調和する「カリスマ級に美味しい商品」とうたいます。

公式注文サイト・公式注文アプリ・電話注文限定で受付中。

早めのチェックを！

2025年11月に「ナポリの窯」を運営するグループの取締役に就任したYouTuberのヒカル氏。これまでにも「ペヤングピザ」など、自身がプロデュースしたコラボ商品を展開してきました。



今回は同氏の特徴である「黒と金」がピザに。黒カレー、カルボナーラともに、名前の通り一度食べたら止まらなくなりそうです。

数量限定販売で無くなり次第終了となるそうなので、チェックはお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）